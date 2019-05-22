Vladimir Putin için olay iddia! Dünya bunu konuşuyor

İkiz bebek dünyaya getirdi: İddiaya göre Alina Kabaeva mayıs ayında başkent Moskova'da son derece lüks ve iyi korunan bir hastanede ikiz bebek dünyaya getirdi. Doğumun, Moskova'da bulunan dört katlı Kulakov Doğum, Kadın Hastalıkları ve Perinatoloji Araştırma Merkezi'nde gerçekleştiği öne sürüldü.