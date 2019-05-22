Vladimir Putin için olay iddia! Dünya bunu konuşuyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin baba olduğu iddiaları Rus ve İngiliz basınında yer aldı. Putin'in uzun süredir sevgilisi olduğu konuşulan Alina Kabaeva iyi korunan bir hastanede ikiz çocuklarını dünyaya getirdi.
36 yaşındaki eski sporcu Alina Kabaeva'nın 66 yaşındaki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sevgilisi olduğu iddiaları yıllardır dile getiriliyor. Putin'in sevgilisi olduğu öne sürülen Alina Kabaeva hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı.
İkiz bebek dünyaya getirdi: İddiaya göre Alina Kabaeva mayıs ayında başkent Moskova'da son derece lüks ve iyi korunan bir hastanede ikiz bebek dünyaya getirdi. Doğumun, Moskova'da bulunan dört katlı Kulakov Doğum, Kadın Hastalıkları ve Perinatoloji Araştırma Merkezi'nde gerçekleştiği öne sürüldü.
"Söylentiler hakkında yorum yapmıyoruz": Olimpiyat madalyası sahibi olan eski sporcu iddialar hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı. 36 yaşındaki sporcuya yakın bir kaynak bahsi geçen iddia için, "Söylentiler hakkında yorum yapmıyoruz" açıklamasında bulundu.
Putin'in özel hayatıyla ilgili açıklama yapılmıyor: Rus hükümetinin Putin'in özel hayatı hakkında açıklama yapmamasıyla biliniyor. Benzer şekilde Rus medyasında da Putin'in özel hayatına dair neredeyse hiçbir haber yer almıyor. Rusya'da yayın yapan Moskovsky Komsomolets gazetesi, bahsi geçen iddiayı internet sitesinde yayınlasa da haber kısa bir süre sonra yayından kaldırıldı.