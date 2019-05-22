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HDP'li vekilin o sözlerine fezleke

HDP'li vekilin o sözlerine fezleke

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'a hakkında dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlanarak Meclise gönderildi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Antep Milletvekili Mahmut Toğrul’un seçim döneminde yaptığı bir konuşmada sarf ettiği "Seni başkan yaptırmayacağız" sözleri nedeniyle hakkında düzenlenen fezlekede dokunulmazlığının kaldırılması istendi.

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul’a ilişkin hazırlanan fezlekenin gerekçesinde, 13 Haziran 2018 tarihinde HDP Antep İl Başkanlığında düzenlenen milletvekili aday toplantısında yaptığı konuşması gösterildi.

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma

Toğrul’un yaptığı konuşmada, "(…) biz bu iradeyle O’nu bir kez daha başkan ve diktatör yapmayacağız. Başkan ve diktatör yapmayacağız" şeklinde yer alan sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma açıldı.

Toğrul’la birlikte 17 Mayıs’ta Meclise aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli’nin de olduğu toplam 25 milletvekiline ait 44 yeni dokunulmazlık dosyası gönderildi.

Hakkında fezleke düzenlenen 25 milletvekilinden 16'sı HDP'li, 3'ü CHP'li, 2'si Türkiye İşçi Parti’li, 1'i ise İYİ Parti’li. 

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