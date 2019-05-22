Türkiye-ABD arasında serbest ticaret anlaşması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından belirlenen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için iki ülke arasında serbest ticaret anlaşması (STA) imzalanması gerektiğini söyledi.

Beraberindeki heyetle bazı temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gelen Hisarcıklıoğlu, programının ilk durağı olan Chicago'da, "Turkitch" restoranının açılışına katıldı. Hisarcıklıoğlu, restoranın ortaklarından Türk girişimciler Cihan Çömez ve Özkan Yılmaz'ın yanı sıra Türkiye'nin Chicago Başkonsolosu Umut Acar ile restoranın açılış kurdelesini kesti.

Chicago'ya Türk Ticaret Merkezi

Hisarcıklıoğlu, ABD'deki temaslarına ilişkin yaptığı açıklamada, ABD temaslarının Chicago ayağının iki bölümden oluştuğunu ifade ederek, "İlk olarak Chicago'da Türk mutfağını en orijinal hali ve Türk yemeklerini gerçek adlarıyla tanıtmak üzere Türk girişimcilerinin kurduğu Turkitch adlı restoranın açılışını yaptık. Yarın da TOBB olarak, Ticaret Bakanlığı ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde, büyük ihtimalle Chicago'da kuracağımız Türk Ticaret Merkezi’nde incelemelerde bulunacağız." dedi.

"Demir-çelikteki vergi oranlarının düşürülmesinden memnunuz"

Hisarcıklıoğlu, Chicago temaslarının ardından beraberindeki heyetle Washington’a geçeceklerini bildirdi.

Türk-Amerikan ekonomik ilişkilerinin son dönemdeki gelişimine değinen Hisarcıklıoğlu, "Özellikle demir-çelikteki vergi oranlarının eski seviyelerine getirilmesinden memnunuz. Ama kabul edemediğimiz şey, bizim yaklaşık 2 milyar dolarlık ihracatımız Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GSP) kapsamında oluyordu, bunun kaldırılmış olması..." ifadelerini kullandı.