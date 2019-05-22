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Huawei Google'ın kararı sonrası kendi Play Store'unu kuruyor!

Huawei Google'ın kararı sonrası kendi Play Store'unu kuruyor!

ABD'nin dev teknoloji şirketlerinin Huawei ile ilişkilerini askıya alması ve sonrasında bunu üç ay ertelemesi, Çinli markayı harekete geçirdi.

Huawei'nin, kendilerine yönelik alınan bu kararların öncesinde de bir süredir kendi işletim sistemi üzerinde çalıştığı biliniyordu. Ancak şirket kendi işletim sistemi üzerinde çalışıyor olsa da, uygulama desteği büyük bir engel olarak göze çarpıyor.

Google’a olan bağımlılığı yavaş yavaş azaltmak isteyen Huawei’nin 2018 yılının sonuna doğru çeşitli uygulama geliştiriciler ile görüşmeye başladığı belirtiliyor. Bloomberg'in haberine göre ise Huawei’nin sunduğu anlaşma kapsamında Huawei’nin uygulama mağazası için Android uygulamaları oluşturacak.

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Buna karşılılık olarak Huawei ise uygulamaların özellikle Çin’de pazarlanmasına katkı sağlayacak. Hatta, Google Play Store üzerinde bazı modifikasyonlar yapılarak Huawei’ye özgü bir uygulama oluşturabileceği bile belirtilmiş durumda.

Uygulamalarda indirim sözü veriyor
Kendi uygulama mağazasının telefonlara kurulu gelmesi için Avrupa’daki birçok GSM operatörü ile görüşmelere başlayan Huawei’nin bu sayede 50 milyon fazla kullanıcıya uygulamalarda indirim sözü verdiği belirtiliyor.

Ancak tüm bu çabalara rağmen teknoloji uzmanları, Google Play Store karşısında Huawei’nin kendine özgü bir platform üzerinden ilerlemesinin çok başarılı olmayacağını ifade ediyor.

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