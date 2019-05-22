HABER /  EĞİTİM
ADV Siz de Büyükyalı'da yerinizi alın

İmam hatip liselerine 'Akademik Koçluk' sistemi geliyor

İmam hatip liselerine 'Akademik Koçluk' sistemi geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında, imam hatip liselerindeki öğrencilerin kariyer ve mesleki gelişimleri için "Akademik Koçluk" sistemini başlatmaya hazırlanıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) öğrencilerin kariyer ve mesleki gelişimleri için hayata geçirilecek "Akademik Koçluk" sistemi, öncelikli olarak 2020'de ilk mezunlarını verecek 111 Anadolu imam hatip lisesinde başlatılacak.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında, imam hatip liselerinde eğitim alan öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak ve akademik başarılarını artırmak için çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce 2018-2019 eğitim öğretim yılında, özel program ve proje uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yönelik akademik ve bilimsel alanlarda uzmanlar, akademisyenler, danışmanlar aracılığıyla uygulama, araştırma ve geliştirme desteği sunulmasını sağlayan Akademik Danışma Kurulları hayata geçirildi.

Bilim insanları, meslek erbabı, uzman, sanatçı ve sporcuların da yer aldığı kurullar, bugüne kadar fen ve sosyal bilimler programı uygulayan, 297'si proje ve 80'i program okulu olan Anadolu imam hatip liselerinde oluşturuldu.

Kurullar, eğitimde verimliliğin sağlanması, okul ve çevre iş birliğinin sağlanması, her tür ve seviyedeki eğitim kurumlarıyla ortak çalışmanın geliştirilmesinde yol gösterici oluyor. 

Öğrencilerin akademik, bilimsel, mesleki, zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişimlerini destekleyici zeka oyunları bölümü, Z-Kütüphane, yazarlık atölyesi, laboratuvar, spor alanları, Kur'an-ı Kerim ve dil sınıfları gibi özel derslikler, resim, müzik ve robotik kodlama atölyeleri de Akademik Danışma Kurullarının tavsiye kararları doğrultusunda yapılmaya başlandı.

Sırada "Akademik Koçluk" sistemi var 

Bakanlık, imam hatip liseleri için 2023 Eğitim Vizyonu'nun en önemli hedeflerinden "Akademik Koçluk" sistemini de pilot olarak belirlenen okullarda uygulamaya hazırlanıyor.

Planlamalara göre, sistem, Akademik Danışma Kurullarının bulunduğu, proje uygulayan Anadolu imam hatip liselerinden 2020'de ilk mezunlarını verecek 111 okulda Ağustos 2019'dan itibaren başlatılacak. 

- İlahiyat fakülteleriyle iş birliği yapılacak

"Akademik Koçluk" sisteminde üniversitelerin ilahiyat fakülteleriyle iş birliğine gidilecek. 

Öğrenciler, bu fakültelerdeki akademisyen ve uzmanların yol göstericiliğinde, başta alan dersleri olmak üzere mesleki gelişimlerine katkı sağlayabilme ve geleceğini planlayabilme imkanını yakalayacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe'de deprem! 5 isim yok
Fenerbahçe'de deprem! 5 isim yok
AK Parti'nin köprü cezalarına af getiren teklifi Meclis'te!
AK Parti'nin köprü cezalarına af getiren teklifi Meclis'te!
Anneden arkadaşlarının kalemini alan kızına inanılmaz ceza
Anneden arkadaşlarının kalemini alan kızına inanılmaz ceza
Rusya'dan ABD'ye çok sert Türkiye tepkisi!
Rusya'dan ABD'ye çok sert Türkiye tepkisi!
Ahmet Hakan CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu gerçekten susturdu mu?
Ahmet Hakan CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu gerçekten susturdu mu?
Binali Yıldırım Akbil indirimindeki farkın belediyenin kasasından ödeneceğini açıkladı
Binali Yıldırım Akbil indirimindeki farkın belediyenin kasasından ödeneceğini açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Huawei Google'ın kararı sonrası kendi Play Store'unu kuruyor!
Huawei Google'ın kararı sonrası kendi Play Store'unu kuruyor!
Adalet Bakanlığı personel alınacak branşlar başvuru ekranı-2019
Adalet Bakanlığı personel alınacak branşlar başvuru ekranı-2019
Adalet Bakanlığı personel alım takvimi 2019 ne zaman?
Adalet Bakanlığı personel alım takvimi 2019 ne zaman?
Eyüpsultan'da inşaat çukuruna düşen çocuk için yasal işlem
Eyüpsultan'da inşaat çukuruna düşen çocuk için yasal işlem
Aşırı terlemenin tedavisi nedir ameliyat mı olmak gerekiyor?
Aşırı terlemenin tedavisi nedir ameliyat mı olmak gerekiyor?
Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacakYSK tarih verdi
Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacakYSK tarih verdi
Galatasaray Fenerbahçe'nin rekorunu kırdı
Galatasaray Fenerbahçe'nin rekorunu kırdı
ABD: Esad rejimi Suriye’de kimyasal saldırı gerçekleştirdi
ABD: Esad rejimi Suriye’de kimyasal saldırı gerçekleştirdi
Yorumlar