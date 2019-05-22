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Eyüpsultan'da inşaat çukuruna düşen çocuk için yasal işlem

Eyüpsultan'da inşaat çukuruna düşen çocuk için yasal işlem

Eyüpsultan'da 9 yaşındaki çocuğun, inşaat alanındaki çukura düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili sorumlular hakkında, yasal işlem başlatıldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, dün saat 18.30'da Eyüpsultan ilçesi İslambey Mahallesi Fulya Sokak'taki bir inşaat alanında açılan kazık direkleri çukuruna düşen 9 yaşındaki Baran Geldi'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Meydana gelen bu üzücü olayın sorumluları hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. 
Bu elim hadisede vefat eden yavrumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabr-ı cemil niyaz ediyorum." denildi.

-Olay

Baran Geldi, henüz belirlenemeyen nedenle İslambey Mahallesi Fulya Sokak'taki inşaat alanında bulunan çukura düşmüş, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu çukurdan çıkarılarak hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. 

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