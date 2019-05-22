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Adalet Bakanlığı personel alınacak branşlar başvuru ekranı-2019

Adalet Bakanlığı personel alınacak branşlar başvuru ekranı-2019

Adalet Bakanlığı 11 bin yeni personel alacağını duyurdu ve yeni iş ilanını erişme açtı. Peki Adalet Bakanlığı yeni personel alımı hangi branşlarda olacak ve başvuru şartları neler olacak? İşte Adalet Bakanlığı personel alım şartları ve başvuru bilgileri

Adalet Bakanlığı personel alım ilanı erişime açıldı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni iş ilanını resmi twitter hesabından duyurdu. Buna göre Adalet Bakanlığı 11 bin personel alacak. Peki personel alımı hangi branşlarda olacak, hangi bölüme kaç kişi alınacak ve Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler olacak? 

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni personel taleplerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığını belirtti.

Yeni personel talebimiz Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylandı. Adliyelerde, Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edeceğiz.

— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) 21 Mayıs 2019


Adliyelerde, Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edeceklerini kaydeden Gül, bu kapsamda zabıt katibi, infaz koruma memuru, icra katibi, mübaşir ve destek personel alımı ilanına yıl içerisinde çıkacaklarını ifade etti.

Teşkilatlarına güç katacak yeni personelle adalet hizmetlerini daha etkin ve hızlı hale getireceklerinin altını çizen Bakan Gül, istihdamın adalet teşkilatına hayırlı olmasını diledi.

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