Gürcistan'da anne dehşeti: 7 aylık bebeğini öldürdü

Gürcistan'ın Kaspi kentinin Agiani köyünde 16 yaşındaki bir anne 7 aylık bebeğini boğarak öldürdü.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Şida-Kartli bölgesinde yer alan Kaspi şehrine bağlı Agiani köyünde 16 yaşındaki genç annenin 7 aylık bebeğini boğarak öldürdüğünü duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ağır koşullarda yavrusunu öldürmekle suçlanan annenin gözaltına alındığı ve suçunu itiraf ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Soruşturma, 16 yaşındaki annenin 7 aylık oğlunu yatakta boğarak öldürdüğünü ortaya koydu. Genç anne oğlunu öldürdükten sonra evden altın takılar alarak başkent Tiflis'e kaçtı" ifadelerine yer verildi

Annenin 13 ila 17 yıl arasında hapis cezası alacağı öngörülüyor.