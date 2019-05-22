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Fatih Terim şimdi yandı! Tarihi ceza kapıda

Fatih Terim şimdi yandı! Tarihi ceza kapıda

Medipol Başakşehşir maçında Abdullah Avcı'nın üzerine yürüyen ve Robinho'ya yumruğunu gösteren Fatih Terim'in ağır bir ceza alması gündemde.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 22.şampiyonluğun elde edildiği Medipol Başakşehir maçındaki "saldırısı" ve "tedbire uymaması", yardımcı antrenör Ümit Davala "sportmenliğe aykırı hareketi" ve "tedbire uymaması", Başakşehir yardımcı antrenörü Orhan Ak ise "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmişti.

En az 9 maç ceza gelebilir
Takvim'in aktardığı habere göre; Fatih Terim'in saldırı fiilinden dolayı 5 ile 10 maç arasında, tedbire uymaması nedeniyle 4 ile 12 maç arasında ceza almasının söz konusu olduğu ifade edildi. Bu durumda Fatih Terim'i toplam en az 9 maç ceza gelebilir. 

10 maç ceza almıştı
Fatih Terim bu sezonun ilk yarısındaki Fenerbahçe derbisinde de maçın hakemine sarf ettiği sözler ve yaşanan olaylar nedeniyle 10 maç ceza almıştı. Ancak bazı kaynaklar Fatih Terim'e verilecek cezanın en alt tabandan 9 maç olmayabileceğini Terim'e daha ağır bir cezanın gelebileceğini de iddia ediyorlar.

Raporda küfür var mı?
Başakşehir cephesi Fatih Terim'in Orhan Ak'a küfür ettiğini belirtmişti. Ancak raporlarda küfür olup olmadığı merak ediliyor.

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