Başakşehir'den flaş Fatih Terim hamlesi! Olay pankarta bakın

Fatih Terim ismini kaldırmak için harekete geçti: Başakşehir Kulübü, iç saha maçlarını oynadığı stattan Fatih Terim ismini kaldırmak için harekete geçti. Yönetim, yapacağı ilk toplantıda bu konuyu değerlendirip karar alacak ardından da Türkiye Futbol Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne başvuracak. Stada ismini ise gelecek sezon bulunacak bir sponsorun adını vermesi bekleniyor.