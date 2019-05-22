Başakşehir'den flaş Fatih Terim hamlesi! Olay pankarta bakın
Şampiyonluğu son maçta Galatasaray'a kaptıran Başakşehir'den flaş bir "Fatih Terim hamlesi" gelirken 1453 Başakşehirliler ise açtıkları pankartla büyük ses getirecek.
Spor Toto Süper Lig'in 33.haftasında sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen Galatasaray, 22.şampiyonluğuna ulaşmıştı. Başakşehir, kupayı Galatasaray'a kaptırmanın hüznünü yaşarken Turuncu Lacivertliler'den ve taraftarlardan çok konuşulacak bir hamle geldi.
Fatih Terim ismini kaldırmak için harekete geçti: Başakşehir Kulübü, iç saha maçlarını oynadığı stattan Fatih Terim ismini kaldırmak için harekete geçti. Yönetim, yapacağı ilk toplantıda bu konuyu değerlendirip karar alacak ardından da Türkiye Futbol Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne başvuracak. Stada ismini ise gelecek sezon bulunacak bir sponsorun adını vermesi bekleniyor.
Öte yandan Medipol Başakşehir'in taraftar gruplarından 1453 Başakşehirliler ise açtıkları pankartla Fatih Terim'in isminin statlarından kaldırılmasını istedi. Açılan pankartta şu ifadelere yer verildi; ''Sahte kabadayının ismini stadımızda istemiyoruz''
Abdullah Avcı'nın üzerine yürümüştü: Hatırlanacağı üzere gerginliklerle başlayan maçta Başakşehir'in golünden sonra ortalık karışmış, kulübeler adeta birbirine girerken Fatih Terim Abdullah Avcı'nın üzerine yürümüş, yıldız oyuncu Robinho'ya da yumruk göstermişti.