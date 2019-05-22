YKS ne zaman 2019 üniversite sınav giriş yerleri açıklandı mı?

YKS sınavı ne zaman sorusu üniversite hayali kuran binlerce öğrencinin gündeminde. 3 farklı oturumla yapılacak olan YKS yani üniversite sınavı 15 ve 16 Haziran'da yapılacak. YKS sınav yerlerinin ve YKS sınav giriş belgelerinin haziranın ilk haftası açıklanması bekleniyor.

YKS sınavı ne zaman geri sayım başladı. Binlerce öğrencinin hayalini kurduğu üniversiteye girmeyi hedeflediği YKS sınavları 3 farklı oturumla 15-16 Haziran'da yapılacak.

2019 YKS NE ZAMAN?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 15 Haziran 2019

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (YDT): 16 Haziran 2019

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 16 Haziran 2019

YKS GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK: YKS sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Bir önceki sınavlara baktımızda sınav giriş yerleri, sınav tarihinden 1-2 hafta öncesinde açıklanıyor. Buna göre, 2019 YKS sınav yerlerinin 3-7 Haziran'da açıklanması bekleniyo

YKS'DE BARAJ PUANI VAR MI: TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler. TYT' de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilirler.

YKS'DE BARAJ PUANI VAR MI: TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler. TYT' de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilirler.

SINAVA NASIL HAZIRLANMALI?

– Yeni konular öğrenmekten ziyade öğrenilen konuların pekiştirilmesi gerekir. Farklı soru türlerine hazır olabilmek için farklı kaynaklardan sorular çözülerek bakış açısının da farklılaştırılması yararlı olacaktır.

– Sınav öncesinde her gün bir deneme sınavı çözmek, zamanı kullanma becerisini geliştirir ve hangi konuların tekrar edilebileceğini gösterir.

– Uyku saatlerinin bir düzene sokulması gerekir. Yeterli düzeyde uyumamak hem öğrenme kalitesini düşürür hem de hayat kalitesini düşürür. İyi öğrenmenin sağlanabilmesi için, iyi uyku gereklidir.

– Bilgisayar ve cep telefonunun yanlış kullanımı, zararlı bir hale dönüşebilir. Bu nedenler sınav öncesinde, cep telefonu ve bilgisayarın bir süreliğine bırakılarak önceliklerin tespit edilmesi gerekir.