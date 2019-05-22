HABER /  GÜNCEL
ADV Siz de Büyükyalı'da yerinizi alın

Mobil İSKİ ile 300 bin İstanbullu şubeye gitmeden işini halletti

Mobil İSKİ ile 300 bin İstanbullu şubeye gitmeden işini halletti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu İSKİ’nin, hizmeti vatandaşların ayağına götürme anlayışıyla hayata geçirdiği “Mobil İSKİ” uygulamasından bugüne kadar yaklaşık 300 bin İstanbullu faydalandı.

2015 yılında başlayan uygulama sayesinde vatandaşlar şubeye gitmeden yeni su aboneliği, isim değişikliği, sözleşme iptali gibi tüm abonelik işlemlerini kolaylıkla yapabiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu İSKİ, “Mobil İSKİ” uygulamasıyla hizmeti vatandaşların ayağına götürüyor. “Mobil İSKİ Size Geliyor” sloganıyla hayata geçirilen uygulama sayesinde İstanbullular, tüm abonelik işlemlerini şubeye gitmeye gerek duymadan ev veya iş yerlerinde kolaylıkla yapabiliyor.

ZAMANDAN TASARRUF SAĞLADI
Herhangi bir ek ücrete tabi olmayan Mobil İSKİ hizmetinden bu yılın ilk 5 ayında 41 bin 251 vatandaş faydalandı. Uygulamanın hayata geçtiği 2015’ten bu yana ise toplamda 247 bin 920 İstanbullu’ya hizmet verildi. İstanbul genelinde 36 Mobil İSKİ aracıyla yürütülen bu hizmetler için, taleplerin yoğunluğuna göre vatandaşların beklememesi için ilave araçlar da takviye edildi. Uygulama sayesinde hem şubelerdeki yoğunluğun önüne geçildi hem de vatandaşların vakit kaybı önlendi.

VATANDAŞLAR DİLEDİĞİ TARİH VE SAATE RANDEVU OLUŞTURABİLİYOR
ibb
Mobil İSKİ uygulamasıyla İstanbullular; yeni su aboneliği, isim değişikliği, sözleşme iptali gibi tüm abonelik işlemlerini yapabiliyor. Bunun için ALO 185 çağrı merkezi, İSKİ web sitesi, e-devlet veya Mobil İSKİ üzerinden başvuru yapılması yeterli oluyor. Gerekli incelemenin ardından, sözleşme belgeleri hazırlanarak vatandaşın uygun zamanında ve dilediği yerde randevu veriliyor. Daha sonra Mobil İSKİ ekipleri, vatandaşların ev veya iş adreslerine cumartesi günleri de dahil olmak üzere hizmet veriyor. İSKİ personeli, vatandaşın belirlediği adreste ıslak imza ve gerekli belgeleri alarak abonelik işlemini tamamlayıp suyun kullanımına açılması veya kapatılması işlemini gerçekleştiriyor.

BARAÇLI: “ÇALIŞMALARIMIZIN DEVAMI GELECEK”
İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, 20 Mart 2019’da düzenlenen Mobil İSKİ bünyesinde çalışacak yeni araçların hizmete alım ve proje tanıtım programında yaptığı konuşmada, “Her noktada hizmet çalışmamız devam ediyor. Yerinde hizmet anlayışı ile vatandaşların ihtiyacını karşılayabilmek ve açığa çıkmamış ihtiyaçları karşılayabilecek duruma gelebilir miyiz, onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bunları yaparken yatırımlarımız da devam ediyor. 23,6 milyarlık bir yatırım bütçesi ile önümüzdeki yıl büyük projelere de imza atacağız. Mobil İSKİ uygulaması ile de vatandaşımızın hayatını kolaylaştırıyoruz. Bu gibi çalışmalarımızın devamı gelecek” ifadelerini kullandı.

İnsan odaklı hizmet anlayışını akıllı şehircilik uygulamalarıyla geliştiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları, çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Anayasa Mahkemesi'nden Osman Kavala'nın bireysel başvurusu hakkında karar!
Anayasa Mahkemesi'nden Osman Kavala'nın bireysel başvurusu hakkında karar!
Şike Davası'nı onayan hakime 12 yıl hapis cezası
Şike Davası'nı onayan hakime 12 yıl hapis cezası
Asırlık çınar Cumhurbaşkanı ile görüşmesini anlatarak insanları kahkahaya boğdu
Asırlık çınar Cumhurbaşkanı ile görüşmesini anlatarak insanları kahkahaya boğdu
Ünal Karaman'ın kaderi belli oldu
Ünal Karaman'ın kaderi belli oldu
Henry Onyekuru dünya devine gidiyor
Henry Onyekuru dünya devine gidiyor
Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş müjdeyi verdi! Ücretsiz vereceğiz
Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş müjdeyi verdi! Ücretsiz vereceğiz
ÖNCEKİ HABERLER
Seçim görevli ücretleri ne zaman ödenecek YSK ödeme bilgisi
Seçim görevli ücretleri ne zaman ödenecek YSK ödeme bilgisi
Ramazan'da kilo alıyorsanız sebebi budur! Diyetisyen açıkladı
Ramazan'da kilo alıyorsanız sebebi budur! Diyetisyen açıkladı
ABD: Esad rejimi Suriye’de kimyasal saldırı gerçekleştirdi
ABD: Esad rejimi Suriye’de kimyasal saldırı gerçekleştirdi
YKS ne zaman 2019 üniversite sınav giriş yerleri açıklandı mı?
YKS ne zaman 2019 üniversite sınav giriş yerleri açıklandı mı?
Fatih Terim şimdi yandı! Tarihi ceza kapıda
Fatih Terim şimdi yandı! Tarihi ceza kapıda
Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacakYSK tarih verdi
Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacakYSK tarih verdi
Gürcistan'da anne dehşeti: 7 aylık bebeğini öldürdü
Gürcistan'da anne dehşeti: 7 aylık bebeğini öldürdü
Güllü Köse kimdir kaç yaşında eski estetiksiz hali nasıldı?
Güllü Köse kimdir kaç yaşında eski estetiksiz hali nasıldı?
Yorumlar