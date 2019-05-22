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Anayasa Mahkemesi'nden Osman Kavala'nın bireysel başvurusu hakkında karar!

Anayasa Mahkemesi'nden Osman Kavala'nın bireysel başvurusu hakkında karar!

Anayasa Mahkemesi, tutuklu yargılanan İşadamı Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu oy çokluğuyla reddetti.

Anayasa Mahkemesi, Gezi eylemlerinin organizatörü olduğu gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan iş adamı Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu sonuçlandırdı.

Gezi eylemlerinin organizatörü olduğu iddiası

1 Kasım 2017'de tutuklanan Kavala hakkında hem 15 Temmuz hem de Gezi eylemleri nedeniyle soruşturma yürütüldü. Kavala hakkındaki 15 Temmuz dosyası ile ilgili işlem yapılmadı ancak Gezi eylemlerinin organizatörü olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturmadan dava açıldı. Kavala, diğer Gezi sanıkları ile birlikte 24 Haziran'da mahkeme önüne ilk kez çıkacaktı.

AYM'ye bireysel başvuru

Kavala, tutuklu olarak soruşturulurken, "Tutuklama tedbirinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluk incelemelerinin hakim/mahkeme önüne çıkarılmaksızın yapılması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" iddialarıyla ilgili Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu.

Oy çokluğuyla reddetti

Anayasa Mahkemesi 1. Bölümü, dosyayı 3 Nisan'da görüştü ve Genel Kurul'a sevkine karar verdi. AYM Genel Kurul bugünkü oturumunda Kavala'nın dosyasını karara bağladı. Yüksek Mahkeme 1 Kasım 2017'den beri tutuklu yargılanan Osman Kavala'nın başvurusunu oy çokluğuyla reddetti.

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