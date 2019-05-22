ATA AÖF sonuçları açıklandı TC ile ATA AÖF sonuç sorgulama

Atatürk Üniversitesi'nde açıköğretim öğrenimine devam eden öğrencilerin beklediği ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı. Peki ATA AÖF sonuçları nasıl sorgulanacak?

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu Atatürk Üniversitesi açıköğretimde öğrenimine devam eden binlerce öğrencinin gündemindeydi ve ATA AÖF sınav sonuçlar açıklandı. ATA AÖF bütünleme sınavı ise 15-16 Haziran'da yapılacak.

ATA AÖF bahar dönemi final sınavları geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilmiş sonuçların açıklanacağı tarih beklenmeye başlanmıştı. Atatürk Üniversitesi 2019 yılı akademik takvimi içerisinde yer alan bilgilerde hangi sınavın ve tercihinin ne zaman yapılacağı açıklanmıştı.

Buna göre bahar yarı yılı bütünleme sınavı sınav merkezi tercihleri 13-26 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Bütünleme sınavı sınav merkezleri tercihlerinin yapılacağı tarih gön özüne alındığında ATA AÖF final sınavı sonuçlarının en geç 25 Mayıs’a kadar açıklanması bekleniyordu ancak kurum sonuçları 22 Mayıs tarihinde erişime açtı.

SINAV SONUÇLARI ATAUNİ OBS’DE: Erişime açılan sonuçlar atauni obs üzerinden kontrol edilebiliyor. Kullanıcı adı ve şifreleriyle sisteme giriş yapan kişiler sınavlarına ilişkin not bilgilerine ulaşabilecek.



ATA AÖF SINAV SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ...

BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK: Bütünlemeye kalan öğrenciler sınav takviminde yer alan bilgilere göre 29-30 Haziran tarihleri içerisinde bu sınavlara katılabilecek. Daha önce 15-16 Haziran’da yapılacağı açıklanan bütünleme sınavları YKS ile aynı tarihe denk gelmesi nedeniyle 29-30 Haziran tarihlerine alınmıştı.

Mezuniyet dönemi içerisinde olan öğrenciler için 3 ders sınavları ise 27 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.