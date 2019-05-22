BTP İstanbul adayı Selim Kotil İBB Başkanlığı seçimlerinden çekildiğini açıkladı!

BTP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, "23 haziran İBB Başkanlığı seçimlerinden çekildim" açıklaması yaptı.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Adayı Selim Kotil, resmi Twitter hesabından İstanbul seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Yetkili organlarımızda alınan karar..."

Selim Kotil, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Yetkili organlarımızda alınan karar neticesinde 23 haziran İBB Başkanlığı seçimlerinden çekildim. Yapılacak olan seçimler hayırlı olsun.

Selim Kotil, 31 Mart seçimlerinde 27 bin 238 oy almıştı.

Çekilen diğer adaylar ve oy oranları

DSP'nin 31 Mart seçimlerindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muammer Aydın, 23 Haziran'daki seçime girmeyeceğini açıklamıştı.

İstanbul seçimlerinde büyükşehir adayı Zehra Güner Karaoğlu 10 bin 492 oy alan TKP'den sonra 2 bin 437 oy alan bağımsız aday Özge Akman da Ekrem İmamoğlu lehine seçimden çekildiğini açıkladı.Destekledikleri bağımsız aday Aysel Tekerek bin 520 oy alan Türkiye Komünist Hareketi de seçime katılmayacağını duyurdu. Yani şimdiye kadar 14 bin 442 seçmenin desteğini alan 3 aday İmamoğlu lehine yarıştan çekilmiş oldu.

Saadet kendi adayıyla seçime girecek

İstanbul'da CHP ve AK Parti'nin ardından belediye başkanlığı seçiminde en çok oyu alan üçüncü parti olan Saadet, 31 Mart'taki adayları Necdet Gökçınar ile seçime katılacaklarını açıkladı.

Kotil'in ilgili tweeti şöyle: