Irak İsrail’den tazminat istiyor

Irak Meclisi’ne, İsrail’in 1981 yılında Irak’ın nükleer tesislerine düzenlediği hava saldırısının tazminatı için yasa tasarısı sunuldu.

Irak Yönetimi, İsrail'in 1981 yılında Saddam Hüseyin döneminde nükleer tesislerine düzenlediği hava saldırısının peşini bırakmıyor. Irak Meclisi’ne, İsrail’in 1981 yılında Irak’ın nükleer tesislerine düzenlediği hava saldırısının tazminatı için yasa tasarısı sunulduğu öğrenildi.

Irak Meclisi milletvekillerinden Udey Avvad, İsrail’in düzenlediği saldırının tazminatı için meclise yasa tasarısı sundu. İsrail’in saldırısının Irak halkına maddi ve manevi zarar verdiğini ileri süren Avvad, saldırının hastalığın yayılmasının yanı sıra milli sanayiye de büyük zarar verdiğini söyledi.

Söz konusu saldırıyı uluslararası normlara büyük bir ihlal olarak nitelendiren milletvekili, ülkesinin tazminat istemeye hakkı olduğunu kaydetti.

İsrail Hava Kuvvetleri 1981 yılında Irak'a ait Osirak nükleer deneme reaktörünün imhasına yönelik hava saldırısı düzenlemişti.