Ekrem İmamoğlu neye sinirlendi? Süleyman Özışık açıkladı

Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık, Ahmet Hakan'ın programında CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun neye sinirlendiğini yazdı.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programındaki sinirli halleri gündemdeki yerini koruyor.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Yunan medyasının İmamoğlu'nun aslen Pontus Rumu olduğunu iddia etmesine tepki göstermemesini eleştirmişti.

Göksu'nun bu sözlerini hatırlatan Ahmet Hakan'a sert çıkan İmamoğlu, eleştirilerin hedefinde.

İmamoglu'nun “O soruya ünlem koy ve geç” diye başlayan konuşmasını, “Ben onu adam yerine koyup cevap vermedim, vermem” diye konuyu kapatması tartışma konusu oldu.

Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık, iki gündür konuşulan bu konuyu köşesinde değindi.

"Hoşgörülü adam" profilinin o gece yerini kibirlenmelere, adam yerine koymamalara bıraktığını yazan Özışık, yazısına şöyle devam etti:

"Daha belediye başkanı olmadan televizyon sahiplerini tehdit etmeler. Program sunucularına ayar vermeler. “O soruyu burada kes, başka konuya geç” demeler. Soru soran belediye başkanlarını adam yerine koymamalar ve hakaret yağdırmalar.

Bugün sıradan bir belediye başkan adayı iken böyle davranan biri, yarın belediye başkanı olduğunda ne yapacak acaba?

Birileri kendisini şimdiden Cumhurbaşkanlığı koltuğuna layık görüyor da acaba o makama oturduğunda ne yapacak, gerçekten merak ediyorum!

Bizi böyle kucaklayacaksa vay hâlimize!"

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