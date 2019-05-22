HABER /  YEREL
ADV Siz de Büyükyalı'da yerinizi alın

TBMM'ye girmeyen çalışan 2 DHKP-C'li hakkında karar verildi

TBMM'ye girmeyen çalışan 2 DHKP-C'li hakkında karar verildi

Meclis'te banko görevlisini rehin almaya çalışırken yakalanan terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı biri kadın 2 kişi tutuklandı.

Meclis'te 14 Mayıs'ta banko görevlisini rehin almaya çalışırken koruma görevlilerinin anında müdahalesiyle yakalanan ve DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sona erdi.

Mahkemeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı

Ankara Adliyesi'ne getirilen 2 şüpheli, soruşturma savcısına ifade verdi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı.

Banko çalışanını rehin almaya çalışmışlardı

Şüpheliler, 14 Mayıs'ta geldikleri TBMM Dikmen kapısında polislerin arama ve güvenlik sorgulaması yaptıkları sırada banko çalışanını rehin almaya çalışırken koruma görevlilerinin anında müdahalesiyle etkisiz hale getirilmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
25 kilo salep soğan ile yakalandılar! 300 bin TL ceza yediler
Foto Galeri 25 kilo salep soğan ile yakalandılar! 300 bin TL ceza yediler Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Prof. Dr. Sencer İmer'den gündemi sarsacak sözler! Türkiye işgal edilecek
Prof. Dr. Sencer İmer'den gündemi sarsacak sözler! Türkiye işgal edilecek
Berlusconi'den AB'ye Türkiye çağrısı yeniden kazanmalı
Berlusconi'den AB'ye Türkiye çağrısı yeniden kazanmalı
Irak İsrail’den tazminat istiyor
Irak İsrail’den tazminat istiyor
Lucescu'nun Beşiktaş'a gelmek için tek şartı var
Lucescu'nun Beşiktaş'a gelmek için tek şartı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hakim ve savcı kura töreninde açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hakim ve savcı kura töreninde açıklamalar
Abdülhamit Gül'den çarpıcı duyuru: Erdoğan pazartesi açıklayacak
Abdülhamit Gül'den çarpıcı duyuru: Erdoğan pazartesi açıklayacak
ÖNCEKİ HABERLER
1981'de yapılan hava saldırısı için Irak, İsrail'den tazminat istiyor
1981'de yapılan hava saldırısı için Irak, İsrail'den tazminat istiyor
Almanya'nın Estonya maçı kadrosu belli oldu
Almanya'nın Estonya maçı kadrosu belli oldu
Memur maaşları Ramazan Bayramı öncesinde yatar mı?
Memur maaşları Ramazan Bayramı öncesinde yatar mı?
Thorgan Hazard Borussia Dortmund'da
Thorgan Hazard Borussia Dortmund'da
25. dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman?
25. dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman?
Genel af haberleri Binali Yıldırım yeni af açıklaması geldi
Genel af haberleri Binali Yıldırım yeni af açıklaması geldi
Patatesin fiyatı geriliyor tarlada 1,4 lira
Patatesin fiyatı geriliyor tarlada 1,4 lira
LGS sınav yerleri açıklandı mı LGS sınav giriş belgesi çıkarma
LGS sınav yerleri açıklandı mı LGS sınav giriş belgesi çıkarma
Yorumlar