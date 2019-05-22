TBMM'ye girmeyen çalışan 2 DHKP-C'li hakkında karar verildi
Meclis'te banko görevlisini rehin almaya çalışırken yakalanan terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı biri kadın 2 kişi tutuklandı.
Meclis'te 14 Mayıs'ta banko görevlisini rehin almaya çalışırken koruma görevlilerinin anında müdahalesiyle yakalanan ve DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sona erdi.
Mahkemeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı
Ankara Adliyesi'ne getirilen 2 şüpheli, soruşturma savcısına ifade verdi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı.
Banko çalışanını rehin almaya çalışmışlardı
Şüpheliler, 14 Mayıs'ta geldikleri TBMM Dikmen kapısında polislerin arama ve güvenlik sorgulaması yaptıkları sırada banko çalışanını rehin almaya çalışırken koruma görevlilerinin anında müdahalesiyle etkisiz hale getirilmişti.
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