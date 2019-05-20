Hacamat noktaları nereler? Teşhisten Tedaviye Hacamat kitabında

Dr. Kasım Altıntaş, Teşhisten Tedaviye Hacamat kitabıyla unutulmuş bilgileri derledi. Kitap önemli hacamat noktaları hakkında da bilgi veriyor.

Dr. Kasım Altıntaş’ın kadim bilgilerden yola çıkarak yazdığı Teşhisten Tedaviye Hacamat kitabı, uzun yıllardır üzerinde çalışılan kadim tedavi yöntemi hacamat hakkında ilk defa göreceğiniz bilgilere yer veriyor.



Kütüphanelerin tozlu raflarından indirilen bilgiler tıp dünyası için yeni bir bakış açısı olma özelliği taşıyor. İslam Peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V.) dönemine kadar farklı uygulama biçimlerini gün yüzüne çıkaran Dr. Kasım Altıntaş, hacamatın sadece bir tedavi yöntemi olmadığını gündeme

getiriyor.

Hacamat noktaları

Her tedavi yönteminin içerisinde bir teşhis yönteminin olduğunu ifade eden Altıntaş, kitabında sırt bölgesindeki hacamat noktalarının hangi hastalıkların teşhisinde yardımcı bilgiler içerdiğine geniş biçimde yer veriyor.



Kadim Bilimler Merkezi çatısı altında Haziran ayında başlayacak eğitimler ise kitapta anlatılan yağlı hacamat ve teşhis teknikleri üzerinde kitabın pratik olma özelliğini ortaya koyuyor.