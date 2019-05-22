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Komünist başkan 'Dersim ismi' konusunda geri adım atmadı Bahçeli çok sert göstermişti

Komünist başkan 'Dersim ismi' konusunda geri adım atmadı Bahçeli çok sert göstermişti

Türkiye Komünist Partisi'nden Mehmet Fatih Maçoğlu'nun belediye başkanı olduğu Tunceli Belediyesi Meclisi, 'Tunceli' yazan belediye tabelasının 'Dersim' olarak değiştirilmesine karar verdi. Söz konusu isim değişikliği geçtiğimiz günlerde gündeme gelmiş, MHP lideri Bahçeli çok sert tepki göstermişti.

Kamuoyunda komünist başkan olarak bilinen Mehmet Fatih Maçoğlu'nun belediye başkanı olduğu Tunceli Belediyesi dikkat çeken bir kararla belediye tabelasının 'Dersim' olarak değiştirilmesi için harekete geçti.

Oy çokluğuyla kabul edildi

Kararlar arasında belediye hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı 'Tunceli' ibaresinin değiştirilerek, yerine 'Dersim' ibaresinin yazılması oy çokluğu ile kabul edildi.

Kararda, "Belediyemiz hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı ‘Tunceli’ ibaresinin değiştirilerek yerine, ‘Dersim’ ibaresinin yazılması görüşülmesi sonucunda: Kentimizin kültürünü, tarihini ve inanç biçimini yaşatmak adına, belediyemiz hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı ‘Tunceli’ ibaresinin değiştirilerek, yerine ‘Dersim’ ibaresinin yazılması oy çokluğu ile kabul edildi" denildi.

'Bahçeli çok sert tepki göstermişti'

MHP lideri Devlet Bahçeli, söz konusu isim değişikliği ile ilgili ''TKP'den Tunceli Belediye başkanı olan şahsın Dersim dayatmasına hoş görü gösteremeyiz. Komünist şarlatanlığa göz mü yumalım? Tunceli, Dersim olsunu kabul mü edelim?'' demişti.

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