Komünist başkan 'Dersim ismi' konusunda geri adım atmadı Bahçeli çok sert göstermişti

Türkiye Komünist Partisi'nden Mehmet Fatih Maçoğlu'nun belediye başkanı olduğu Tunceli Belediyesi Meclisi, 'Tunceli' yazan belediye tabelasının 'Dersim' olarak değiştirilmesine karar verdi. Söz konusu isim değişikliği geçtiğimiz günlerde gündeme gelmiş, MHP lideri Bahçeli çok sert tepki göstermişti.

Kamuoyunda komünist başkan olarak bilinen Mehmet Fatih Maçoğlu'nun belediye başkanı olduğu Tunceli Belediyesi dikkat çeken bir kararla belediye tabelasının 'Dersim' olarak değiştirilmesi için harekete geçti.

Oy çokluğuyla kabul edildi

Kararlar arasında belediye hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı 'Tunceli' ibaresinin değiştirilerek, yerine 'Dersim' ibaresinin yazılması oy çokluğu ile kabul edildi.

Kararda, "Belediyemiz hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı ‘Tunceli’ ibaresinin değiştirilerek yerine, ‘Dersim’ ibaresinin yazılması görüşülmesi sonucunda: Kentimizin kültürünü, tarihini ve inanç biçimini yaşatmak adına, belediyemiz hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı ‘Tunceli’ ibaresinin değiştirilerek, yerine ‘Dersim’ ibaresinin yazılması oy çokluğu ile kabul edildi" denildi.