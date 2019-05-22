Savcı Mehmet Selim Kiraz davasında rekor ceza talebi

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davada 2 sanığın 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

DHKP-C'li terör örgütü mensupları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından makamında rehin alınarak şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın ölümüne ilişkin 4'ü tutuklu biri tutuksuz 9'u firari 14 şüpheli hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.

Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davada, 2 sanığa 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi...

Binlerce Selim Kiraz kardeşimiz gelir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir Selim kardeşimiz şehit olur ama arkasından binlerce Selim Kiraz kardeşimiz gelir. O kararlarını adil verdiği için şehit oldu. Bunlar bizi yolumuzdan yıldırmayacak" açıklaması yaptı.