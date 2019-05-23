Tunceli Belediyesi'nin "Dersim" kararı! Gökhan Özoğuz bile tepki koydu

TUNCELİ Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu başkanlığında belediye meclis üyeleri toplantısında alınan kararla Tunceli Belediyesi tabelasının 'Dersim Belediyesi' olarak değiştirdi. Karara Maçoğlu'nun en büyük destekçilerinden biri olan Gökhan Özoğuz başta olmak üzere bir çok kesimden tepki geldi.

Tunceli'nin Komünist başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu belediye meclisinde aldırdığı kararlarla gündeme oturdu. Sosyal medyada hayli destekçisi olan Maçoğlu bu kez tepkilerle karşılaştı. Maçoğlu'na tepki gösterenler arasında ona olan sempatisini saklamayan ve her fırsatta desteğini gösteren Athena Gökhan da vardı. Kararın meclisten geçmesi gerektiğinin altını çizen Gökhan Özoğuz, 'Ferdi duygusal karar almalar kaos yaratır' dedi.

Bir değişim varsa bile kanuni olarak meclisden geçip onaylanması lazım.

1935 de yukarıda yazıdaki nedenlerden dolayı değişmiş.

Bugün tekrar değişecekse meclis kararı ile kanuni yollardan değişir. Yoksa 1935 Tunceli kabuledilmiştir!

Ferdi,duygusal karar alamalar kaos yaratır. — Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) 22 Mayıs 2019

İşte sosyal medyadaki tepkilerden bazıları:







FOX TV sunucusu Fatih Portakal da Maçoğlu'na tepki gösterdi ve 'ne gerek vardı" diyerek şunları yazdı:

Bu mudur? #Dersim denilse ne olur, #Tunceli denilse ne olur? Yeni ve gereksiz tartışma konusu daha yaratıldı. Bunca sorun arasında baskan #FatihMaçoğlu yeri miydi? Boşa giden enerji!!! — fatih portakal (@fatihportakal) 23 Mayıs 2019



Fatih Mehmet Maçoğlu'nun aldırdığı karar

Dün Belediye Meclisinde oylama yaptıran Maçoğlu, Tunceli'nin adını Dersim olarak değiştirtti. Belediyeden yapılan açıklamada alınan kararlar şöyle duyuruldu:

-"Kentimizin kültürü, tarihi ve inanç biçimini yaşatmak adına belediyemiz hizmet binasında bulunan tabelada yazılı 'Tunceli' ibaresinin değiştirilerek yerine 'Dersim' ibaresinin yazılması oy çokluğuyla kabul edildi. Ayrıca ilimizde yaşayanların Türkçenin yanı sıra Zazaca ve Kürtçe konuştuğu göz önünde bulundurularak belediye hizmetlerinin ilde yaşayanların ihtiyaçları doğrultusunda Zazaca ve Kürtçe dillerinde de yürütülmesi oy çokluğuyla kabul edildi."

Kızılay ve AFAD'ın yer tahsisini de iptal etti

Maçoğlu'nun aldırdığı kararlar arasında bir önceki Belediye Meclisi tarafından Türk Kızılay Derneği ile İlim Yayma Cemiyetine ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne yapılan yer tahsislerinin iptal edilmesi de var.