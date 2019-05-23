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Fatih Ürek nereli kaç yaşında Fatih Ürek kimdir bilinmeyen yönü

Fatih Ürek nereli kaç yaşında Fatih Ürek kimdir bilinmeyen yönü

Sevilen şarkıcı ve Gelinim Mutfakta yarışmasının sunucusu Fatih Ürek kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında soruları merak ediliyor. Aslen Erzurumlu olan Fatih Ürek 1966 doğumlu ve 3 ablanın tek erkek kardeşi. İlk olarak züccaciyecide çalışan Fatih Ürek daha sonra sarkıcı olmaya karar vermiştir.

Fatih Ürek aslen nereli kaç yaşında soruları merak edildi. Sevilen şarkıcı ve yemek yarışması Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Fatih Ürek aslen Erzurumlu ve 1966 doğumlu. 4 kardeş olan Fatih Ürek'in 3 tane ablası vardır. 

FATİH ÜREK KİMDİR: Fatih Ürek, 3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum‘da doğmuştur.

Sevgi, Selvi, Nurgül adında 3 ablası olan Fatih Ürek bir yaşındayken, Erzurum‘da bir sucuk fabrikasında kasaplık yapan, aslen Malatya‘lı olan babası Şerafettin Ürek’in Bursa‘ya taşınması ile orada büyüdü. Annesi Seher Hanımdır. İlkokulu Bursa’da okudu. Babası çalışmak için İstanbul‘a gitti. Babası altı ayda bir eve geliyordu bu yüzden onu annesi büyüttü. Orta birde beklemeye kalır: ‘‘O sene Bursa Devlet Tiyatrosu’nun figüran kadrosuna girdi. 20 yaşına kadar tiyatroda çalıştı. Sonra haksızlık yapıldığını düşündüğü için işten çıktı. Bu dönemde; züccaciyecide, mobilyacıda çalıştı, kuş sattı.

Ablasıyla bir gün; Taylan Gazinosu’na yemea şarkı söyle diye ısrar ettiler, beğenilince ardından İş teklif ettiler. Böylece sahneye adım atmış oldu. Bu arada züccaciyecide çalışmaya devam ederek bir hoca tutup şarkı çalışmaya başladı.

Gençliğinde ses sanatçısı olmaya karar verdikten sonra Bursa’da Taylan Gazinosunda çalışmaya başladı, daha sonra da 1989 yılında İstanbul’a taşındı. Önce Şişli’de oturdu, sonra para kazanmaya başladıkça semt değiştirdi, önce Etiler’e, oradan Tarabya ve Sarıyer’e taşındı.

1993 yılında çıkardığı Yaktı Yaktı albümüyle, Times Dergisinin düzenlediği ankette “Best Album Cover Of All Time” ödülünü kazandı.

Fatih Ürek, köfte dudaklarıyla çizgi film kahramanı Fred Çakmaştaş’a benzetilmektedir. Parıltılı pantolon, Transparan gömlek, Yılan dansı ve “Hadi Hadi” şarkısıyla gülen suratı hafızalara kazınmıştır.

Fatih Ürek’e ilk defa Mehmet Ali Erbil ‘‘top” diyerek aklı sıra espri ile karışık aşağılamıştır. Ancak Fatih Ürek, bu tip saldırılara cevap vermemektedir.

Bodrum’da cafe açan Fatih Ürek, İstanbul Astoria’da ikamet etmektedir.

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