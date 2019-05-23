Phillip Cocu'ya La Liga'dan sürpriz talip

Quique Setien ile yollarını ayıran Real Betis'te bir numaralı teknik direktör adayı Fenerbahçe'nin eski hocası Phillip Cocu.

2018-19 sezonuna Fenerbahçe ile başlayan ancak üst üste alınan kötü sonuçların ardından 10. hafta sonunda görevden alınan Phillip Cocu için La Liga'dan talip var.

Quique Setien ile yollarını ayıran Real Betis, yeni teknik adam konusunda kısa listesini hazırlarken alternatif isimler arasında en güçlü adayın Cocu olduğu iddia edildi.

İbre Cocu'ya çevrildi

Sport gazetesinin haberine göre; Abelardo, Lopetegui ve Cocu üçlüsünden biriyle masaya oturmak isteyen Betis, Lopetegui'nin yüksek maliyeti nedeniyle ibreyi Cocu'ya çevirdi.

PSV'de 3 şampiyonluk yaşadı

Daha önce Barcelona forması giyen ve İspanyolca konuşabilen Cocu için La Liga ekibi ısrarcı davranıyor. Fenerbahçe'den önce PSV Eindhoven'da görev yapan 48 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı, Eredivisie'de 3 şampiyonluk yaşadı.