HABER /  GÜNCEL
ADV Kudüs'e dokun berekete ortak ol

Tulu Bacı kimdir kaç yaşında Enes Batur ile evlendi mi?

Tulu Bacı kimdir kaç yaşında Enes Batur ile evlendi mi?

Sosyal medya fenomeni olan Enes Batur evlendi mi, karısı Tulu Bacı kimdir, kaç yaşında soruları merak konusu oldu. Günler öncesinden evleneceğini duyuran Enes Batur nikah masasından bir görüntü paylaştı evet dedi. Peki 21 yaşındaki Enes Batur'un evlendim dediği Kıbrıslı Tulu Bacı kimdir, gerçekten Enes Batur ile evlendi mi?

Enes Batur evlendi mi sorusu sosyal medyanın dilinde. Ünlü fenomen Enes Batur günler öncesinden evleneceğini duyurmuş, nikah davetiyelerini bastırmış ve yakın çevresine dağıtmıştı. Herkes yaşananları Enes Batur'un evlilik oyunu sanarken 21 yaşındaki Batur nikah masasında 'evet' dediği videoyu paylaştı. Peki Enes Batur gerçekten evlendi mi? Evleneceğim dediği sevgilisi Tulu Bacı kim, kaç yaşında? 21 Yaşındaki Enes Batur'un evlendiği dediği eşi Tulu Bacı Kıbrıslı ve 20 yaşında. Sarışın olan ve güzelliği ile dikkat çeken Tulu Bacı, İstanbul Üniversitesi Konservatuar bölümünde öğrenimini sürdürmektedir. 

Youtube fenomeni Enes Batur, Tulu Bacı ile davetiyesini yayımlamasının ardından araştırılan isim oldu. Peki, Enes Batur'un sevgilisi Tulu Bacı kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

TULU BACI KİMDİR: Sosyal medya fenomeni Enes Batur'un sevgilisi Tulu Baci, 8 Nisan 1999 Kıbrıs doğumludur. Annesinin adı Denisa babasının adı ise Cem Bacı'dır. İstanbul Üniversitesi Konservatuar bölümünde öğrenimini sürdürmektedir.

ENES BATUR KİMDİR: Antalyalı olan Enes Batur, 9 Nisan 1998 tarihinde dünyaya geldi. Soyadı Sungurtekin olan Enes Batur, Youtube’da bilgisayar ve konsol oyunları hakkındaki inceleme videoları ile üne kavuştu.

Başrollerini Ceyda Düvenci ve Bekir Aksoy ile paylaştığı ilk filmi Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?, 19 Ocak 2018'de vizyona girdi. Filminde kendi gibi Youtuber olan sevgilisi Başak Karahan da yer aldı ancak ikili 2018’in yaz aylarında ayrılık kararı aldı.

Enes Batur, Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde eğitimini sürdürüyor.

Yaşamını Antalya’da sürdüren Enes Batur, “İstanbul’a taşınacak mısın?” sorusuna şu yanıtı vermişti: Sanmıyorum. İnternete girdiğin zaman her yer büyük şehir gibi… Artık şehirde olman gerekmiyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
The Times: May'ın yarın istifa etmesi bekleniyor
The Times: May'ın yarın istifa etmesi bekleniyor
Köprü geçiş cezaları siliniyor ÖTV indirimi artıyor torba yasada neler var
Köprü geçiş cezaları siliniyor ÖTV indirimi artıyor torba yasada neler var
TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması
TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması
Binali Yıldırım, çok konuşulan iftar yemeğiyle ilgili sessizliğini bozdu!
Binali Yıldırım, çok konuşulan iftar yemeğiyle ilgili sessizliğini bozdu!
Türkiye İran'dan petrol alımını durdurdu mu?
Türkiye İran'dan petrol alımını durdurdu mu?
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'yle anlaştı! Ali Koç'la ne konuştuğu ortaya çıktı
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'yle anlaştı! Ali Koç'la ne konuştuğu ortaya çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Baran'ın ölümünde müteahhit hakkında dikkat çeken karar
Baran'ın ölümünde müteahhit hakkında dikkat çeken karar
Adana'da uyuşturucu ticareti yapan iki kişi tutuklandı
Adana'da uyuşturucu ticareti yapan iki kişi tutuklandı
NASA Mars bileti nasıl alınır Nasa bileti kaç para
NASA Mars bileti nasıl alınır Nasa bileti kaç para
Enes Batur evlendi mi karısı Tulu Bacı kimdir yaşı kaç?
Enes Batur evlendi mi karısı Tulu Bacı kimdir yaşı kaç?
Annesini kabloyla boğarak öldürdü
Annesini kabloyla boğarak öldürdü
2019 ve 2020 eğitim öğretim yılı takvimi tatiller ne zaman kaç gün?
2019 ve 2020 eğitim öğretim yılı takvimi tatiller ne zaman kaç gün?
AK Parti YSK temsilcisi Özel'den YSK kararına ilişkin açıklama
AK Parti YSK temsilcisi Özel'den YSK kararına ilişkin açıklama
NASA 2020 Mars bileti isim yardırma nasıl olur paralı mı?
NASA 2020 Mars bileti isim yardırma nasıl olur paralı mı?
Yorumlar