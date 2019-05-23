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The Times: May'ın yarın istifa etmesi bekleniyor

The Times: May'ın yarın istifa etmesi bekleniyor

İngiliz medyası, İngiltere Başbakanı Theresa May'in istifa etmesinin beklendiğini yazarken Bulvar gazeteleri ise 'arka koltuktaki gözyaşları' manşetleriyle çıktı.

İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden biri olan The Times, İngiltere Başbakanı Theresa May'in görevinden ayrılacağını cuma günü duyurmasının beklendiğini bildirdi.

Konuya yakın kaynaklara göre May, 125 bin üyeli Muhafazakar Parti'nin kendisinin yerine geçecek ismi iki aşamalı bir seçim süreciyle belirleyene kadar görevde kalacak.

Arka koltuğunda gözyaşları
NTV'de yer alan habere göre; Bütün gazetelerin manşetinde bu sabah Theresa May'in son kabine toplantısı sonrası makam aracının arka koltuğunda gözyaşları içinde otururken çekilmiş fotoğrafları yer aldı. 

İstifa restine karşılık bir şey alamadı
The Times gazetesi May'in cuma günü istifa edeceğini, ancak istifa restine karşılık karşı taraftan hiçbir şey buna karşılık alamadığını da yazdı. 

Gözyaşlarıyla veda etti
Bulvar gazetelerinde May'in Brexit kumarını başarısız yöneten başbakan olarak tarihe geçtiğini ve 'Demir Lady' umuduyla geldiğini ancak duygu dolu gözyaşlarıyla veda ettiğini yazdı. 

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