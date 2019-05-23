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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD-Türkiye ittifakı konusunda endişeye gerek yok

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD-Türkiye ittifakı konusunda endişeye gerek yok

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD temsilciler meclisi dış ilişkiler komitesinde kabul edilen “ABD-Türkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesi” için endişeye mahal olmadığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD temsilciler meclisi dış ilişkiler komitesinde kabul edilen ‘ABD-Türkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesi' için “ABD'deki Türkiye karşıtı çevrelerin son dönemde ABD Kongresi nezdindeki faaliyetlerini yoğunlaştırdıklarını gözlemliyoruz. Bugün (22 Mayıs) Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde kabul edilen, ‘ABD-Türkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesi' başlıklı karar bunun yeni bir tezahürü olmuştur” dedi. 

"Dostluk ve müttefikliğin gereğini yapacağız"

Türkiye ve ABD'nin ortak değerlere ve karşılıklı çıkarlara dayalı köklü müttefiklik ilişkilerine sahip olduğunu dile getiren Sözcü Aksoy, açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi, “Dünyanın birçok bölgesinde barış ve güvenliğe katkı sağlamak amacıyla birlikte çalışmaktadır. Bu gerçek ve Türkiye'nin ulusal güvenliğini sağlamaya yönelik olarak attığı adımların gerisindeki haklı nedenler göz ardı edilerek alınan bu tür kararlar, müttefiklik ilişkileriyle bağdaşmamaktadır. Bu itibarla dostluğuna değer verdiğimiz Amerikan halkının ve temsilcilerinin endişelenmelerine mahal yoktur. Esasen, dostluk ve müttefikliğin gereği, önerdiğimiz çalışma grubuna destek vererek, yapıcı ve samimi bir çaba ortaya koymaktır” 

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