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Gazişehir finale göz kırptı

Anadolu Ajansı
Gazişehir finale göz kırptı

Spor Toto 1. Lig'in play-off yarı final ilk maçında Gazişehir Gaziantep, sahasında Osmanlıspor’u 2-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantajı yakaladı.

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Gazişehir Gaziantep, sahasında Osmanlıspor'u 2-0 yendi.

Karşılaşmanın rövanşı, 26 Mayıs Pazar günü Ankara'da oynanacak.

43. dakikada Gazişehir Gaziantep öne geçti. Yalçın Kılınç'ın pasında Poepon, kaleci Karcemarskas ile karşı karşıya kaldı. Poepon, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

Müsabakanın ilk yarısı, Gazişehir Gaziantep'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

69. dakikada ev sahibi ekip, farkı 2'ye çıkardı. Oğuz Ceylan'ın ceza sahasına yaptığı ortada Poepon topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

Gazişehir Gaziantep, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

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