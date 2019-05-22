Caner Erkin yuvadan uçuyor mu?

Caner Erkin, Inter'e transfer olduğu dönem yaşadığı sorunlar nedeniyle yeniden Türkiye'ye dönmüş ve Beşiktaş'la sözleşme imzalamıştı.

Beşiktaş forması giyen Caner Erkin'le ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor... Tecrübeli futbolcu, ilk sezonunda çok iyi performans göstererek taraftarın sevgilisi oldu. Fakat sonraki süreçte inişli çıkışlı performans sergileyen Caner, formayı Adriano'ya kaptırdı. Yıldız futbolcu için son dönemde çeşitli iddialar ortaya atılırken Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. Siyah beyazlı ekip transfer olduğu PSV kulübünde bekleneni veremeyen Aziz Behich için devreye girdi. Beşiktaş'ın Avustralyalı sol bekle anlaşma sağladığı iddia edildi. Bu gelişmenin ardından hiç şüphesiz gözler sol bekte görev yapan Caner Erkin'e çevrildi.

Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Caner'in takımdan ayrılma kararı aldığı medyaya yansımıştı. O dönemin başkanı Aziz Yıldırım, kısa süren Inter serüveni sonrası Erkin'in geri dönüşünü veto etti. Siyah-beyazlı ekiple 1 yıl daha kontratı bulunan Fenerbahçe'ye döneceği konuşuluyor. Başkan Ali Koç, sezon başı yaptığı açıklamada Caner ve Gökhan Gönül için "Türkiye'nin en iyi sağ ve sol bekini elimizle karşı takıma verdik" demişti. Önümüzdeki sezon Fenerbahçe'ye transfer olacağı yazılan Caner, bu sezon ligde Beşiktaş 23 maçta görev alırken 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.