HABER /  CHP
ADV Siz de Büyükyalı'da yerinizi alın

Kılıçdaroğlu’dan YSK kararına ilişkin açıklama

İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu’dan YSK kararına ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YSK'nın gerekçeli kararına ilişkin, "Genel Merkezde arkadaşlarla görüşüp durumu değerlendireceğiz. Metni görmeden bir şey söylemem doğru olmaz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elmadağ Belediyesinin düzenlediği iftar programına katıldı.

Kılıçdaroğlu, program çıkışı YSK’nın gerekçeli kararına ilişkin sorulan soruya, “Şimdi Genel Merkeze gidiyoruz. Faik Bey ile görüştük. Zaten Faik Bey bir basın toplantısı yapacak ve konuyu kamuoyu ile paylaşacak. Genel Merkezde arkadaşlarla görüşüp durumu değerlendireceğiz. Metni görmeden bir şey söylemem doğru olmaz” diye cevap verdi.

İlgili Haberler
Soylu'dan YSK'nın gerekçeli kararına ilk yorum İmamoğlu'ndan gerekçeli karar sonrası ilk açıklama Faik Öztrak: Millet iradesi cezalandırılmıştır YSK Başkanı Güven iptal kararına böyle karşı çıkmış YSK'nın gerekçeli kararı açıklandı İstanbul seçimleri neden iptal edildi
BU FOTO GALERİYE BAKIN
YSK'nın İstanbul seçimlerine iptal kararına ünlülerden tepki yağıyor Fatih Portakal'ın tweetini bakın
Foto Galeri YSK'nın İstanbul seçimlerine iptal kararına ünlülerden tepki yağıyor Fatih Portakal'ın tweetini bakın Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Caner Erkin yuvadan uçuyor mu?
Caner Erkin yuvadan uçuyor mu?
Soylu'dan YSK'nın gerekçeli kararına ilk yorum
Soylu'dan YSK'nın gerekçeli kararına ilk yorum
Giresun'da gri kategoride yer alan terörist yakalandı
Giresun'da gri kategoride yer alan terörist yakalandı
Trump o suçlamayı duyunca çılgına döndü
Trump o suçlamayı duyunca çılgına döndü
İngiltere'ye BM'de büyük diplomatik yenilgi
İngiltere'ye BM'de büyük diplomatik yenilgi
Yönetmen ve senarist Yavuz Özkan vefat etti
Yönetmen ve senarist Yavuz Özkan vefat etti
ÖNCEKİ HABERLER
İmamoğlu'ndan gerekçeli karar sonrası ilk açıklama
İmamoğlu'ndan gerekçeli karar sonrası ilk açıklama
ABD'li dev çekilmişti Irak'tan yeni hamle geldi
ABD'li dev çekilmişti Irak'tan yeni hamle geldi
DGS başvurusu kaç para ÖSYM DGS başvuru ücreti hangi bankaya
DGS başvurusu kaç para ÖSYM DGS başvuru ücreti hangi bankaya
Galatasaray Babel için geri sayımda
Galatasaray Babel için geri sayımda
Erdoğan: Meseleyi ideolojik zemine çekmek yarar sağlamaz
Erdoğan: Meseleyi ideolojik zemine çekmek yarar sağlamaz
Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacakYSK tarih verdi
Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacakYSK tarih verdi
Beşiktaş'ta bir devir kapanıyor
Beşiktaş'ta bir devir kapanıyor
ATA AÖF sonuçları açıklandı TC ile ATA AÖF sonuç sorgulama
ATA AÖF sonuçları açıklandı TC ile ATA AÖF sonuç sorgulama
Yorumlar