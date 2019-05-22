Tekirdağ'da yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu belirlenen A.B., evinde çelik yelekle yakalandı. A.B., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

TEKİRDAĞ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptığı çalışmada, Çerkezköy ilçesinde bulunan A.B.'nin örgütle irtibatlı olduğunu belirledi.

Polis, A.B.'yi bulunduğu evde gözaltına aldı.

Siirt nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilen A.B.'nin evinde yapılan aramada bir adet çelik yelek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.B., tutuklandı.