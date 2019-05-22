HABER /  YEREL
ADV Siz de Büyükyalı'da yerinizi alın

Tekirdağ'da yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı
Tekirdağ'da yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu belirlenen A.B., evinde çelik yelekle yakalandı. A.B., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

TEKİRDAĞ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptığı çalışmada, Çerkezköy ilçesinde bulunan A.B.'nin örgütle irtibatlı olduğunu belirledi.

Polis, A.B.'yi bulunduğu evde gözaltına aldı.

Siirt nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilen A.B.'nin evinde yapılan aramada bir adet çelik yelek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.B., tutuklandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev'i kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev'i kutladı
Göksel Gümüşdağ'dan flaş Emre Belözoğlu açıklaması Fenerbahçe'ye gidecek mi
Göksel Gümüşdağ'dan flaş Emre Belözoğlu açıklaması Fenerbahçe'ye gidecek mi
Çinlilerden 3. köprü açıklaması
Çinlilerden 3. köprü açıklaması
AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na şehit Eren Bülbül sorusu
AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na şehit Eren Bülbül sorusu
Temel Karamollaoğlu'ndan hükümete destek: Yeni sisteme ihtiyaç var
Temel Karamollaoğlu'ndan hükümete destek: Yeni sisteme ihtiyaç var
Mustafa Varank, "28 Mayıs son" diyerek esnafa uyarı yaptı!
Mustafa Varank, "28 Mayıs son" diyerek esnafa uyarı yaptı!
ÖNCEKİ HABERLER
Oruç tutanlara beslenme tavsiyesi Diyetisyen Cansu Temel anlattı
Oruç tutanlara beslenme tavsiyesi Diyetisyen Cansu Temel anlattı
İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'den serbest piyasa vurgusu!
İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'den serbest piyasa vurgusu!
Adalet Bakanlığı personel alımı hangi branşlarda olacak başvuru takvimi
Adalet Bakanlığı personel alımı hangi branşlarda olacak başvuru takvimi
Üsküdar'da liseliler arasında çıkan kavgada 3 öğrenci bıçaklandı
Üsküdar'da liseliler arasında çıkan kavgada 3 öğrenci bıçaklandı
Almanya'dan Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin açıklama
Almanya'dan Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin açıklama
2019 fitre ücreti kaç para kişi günlük tutar miktarı Diyanet açıklaıdı
2019 fitre ücreti kaç para kişi günlük tutar miktarı Diyanet açıklaıdı
Antakya'da çocuğun kullandığı otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
Antakya'da çocuğun kullandığı otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacakYSK tarih verdi
Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacakYSK tarih verdi
Yorumlar 1 yorum