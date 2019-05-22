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Almanya'dan Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin açıklama

Almanya'dan Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin açıklama

NATO'nun en büyük 2. müttefiki olan Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alacak olması Almanya'yı endişelendiriyor.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 füze savunma sistemi alım kararının NATO için cevaplanması zor sorular yarattığını ve Ankara'nın kararını tekrar değerlendirmesinin memnuniyet yaratacağını belirtti.

"Rus sistemi alması zor sorular ortaya çıkıyor"

Seibert basın toplantısında yaptığı açıklamada "Hükümet bu konuyu çok dikkatli takip ediyor. NATO için, silahlı kuvvetlerinin birlikte çalışabilirlik göstermesi çok önemli ve bu nedenle bir ortağın, Rus sistemi alması durumunda cevaplanması zor sorular ortaya çıkıyor" dedi.

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