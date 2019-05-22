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Amazon'dan çalışanlarına oyun müjdesi! Motivasyonu artıracak

Amazon'dan çalışanlarına oyun müjdesi! Motivasyonu artıracak

Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir e-ticaret ve bulut bilişim şirketi Amazon, çalışanlarının iş motivasyonunu artırmak amacıyla video oyunları geliştirdi.

Jeff Bezos'un kuruculuğunu üstlendiği Amazon, dünyanın en büyük e-ticaret devi olmakla beraber çalışanlarına verdiği değer ve gösterdiği ilgi ile de adından söz ettiriyor.

The Verge'de yer alan habere göre ise, dünyanın en büyük e-ticaret şirketi Amazon, depo bölümünde çalışan personelin motivasyon sorununu geliştirdiği "PicksInSpace", "Mission Racer" ve "CastleCrafter" isimli video oyunlarla çözmeyi planlıyor.

Daha az sıkıcı hale getirilecek
Personelin çalışma alanlarına oyun oynamaları için ekranlar yerleştiren şirket, çalışanlar arasında oyunlar üzerinden bir rekabet ortamı yaratarak işi daha az sıkıcı hale getirmeyi ve üretkenliği artırmayı hedefliyor.

Şirketin geliştirdiği oyun sistemi, ABD ve Birleşik Krallık'taki 5 depoda aktif şekilde kullanılıyor. Oyunlarda yüksek skor alan çalışanlar ödüllendiriliyor.

Uber de yapmıştı
Oyunlaştırma, iş yaşamında verimi artırma amacıyla şirketler tarafından yoğun olarak kullanılıyor. Örneğin, sürücülerine yönelik belli hedefler içeren bir yarışma sistemi oluşturan Uber, bu sayede sürücülerin uzun saatler çalışmasını sağlamıştı.

amazon

Oyunlaştırma yönteminin çalışanlar üzerinde güçlü etkileri oluyor
Uzmanlar, bu tür oyunlaştırma ve ödüllendirme yöntemlerinin psikolojik olarak çalışanlar üzerinde güçlü etkilerinin olduğunu savunuyor. Oyunlaştırma sayesinde işçi görevlerinin anlamlı ve ilgi çekici görünmesinin sağlandığı ve çalışanların davranışlarının iyi yönde şekillendiği düşünülüyor.

Bazı uzmanlar da oyunlaştırmanın ilk süreçte eğlenceli olabileceğini ancak uzun vadede üretkenliğe olan olumlu etkisini yitireceğini ileri sürüyor.

Depolarında yüz binlerce insanın çalıştığı Amazon, iş operasyonlarını otomatikleştirmek amacıyla çok sayıda robot ve makineyi devreye sokmuştu.

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