HABER /  GÜNCEL
ADV Siz de Büyükyalı'da yerinizi alın

e okul veli bilgilendirme sistemi sınav sonucu öğrenme bilgisi

e okul veli bilgilendirme sistemi sınav sonucu öğrenme bilgisi

MEB tarafından 2007 yılından beri uygulanan e okul sistemi velilerin şu sıralar gündeminde. 2. yarıyılın sınavları başladı. Veliler ise okula gitmeden, sınav sonuçları nasıl sorgulanır merak ediyor. e okul VBS sistemine giriş yapan veliler öğrencisinin sınav sonuçlarını, devamsızlık durumunu 7/24 anında görebiliyor. İşte e okul VBS sistemi kaydı ve girişi...

e okul veli bilgilendirme sistemi uygulamasına nasıl kayıt olunur, e okul nasıl kullanılır sorusu özellikle velilerin gündeminde. 2. yarıyılın sınavları başladı. Veliler ise sınav sonuçlarını e okul VBS sisteminden öğrenmek için E OKUL VBS girişi nasıl yapılır sorusunun yanıtını arıyor. Öncelikle veliler bilgisayar ekranından e okul VBS sistemini indirebileceği gibi akıllı telefonlarına da anında bu uygulamayı indirebilir. Akıllı telefonunuzun play store uygulamasından e okul'u kolayca indirebilirsiniz. Öğrencinizin doğum yılı, doğum yeri ve sınıf bilgilerini de girdikten sonra e okul sistemini telefonunuza yüklemiş olacaksınız. Okullar ise 14 Haziran cuma günü kapanacak. 15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sürecek.

E-OKUL SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR: Herhangi bir arama motorunda E-Okul’a giriş yapmak mümkün. T.C. kimlik numarası ile okul numarası giriş yapıldıktan sonra 4 haneli güvenlik kodu da kutuya girilmesi gerekiyor. Giriş butonuna bastığımızda E-Okul veli bilgilendirme sistemine erişmiş olacaksınız.

e-okul sisteminde öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık işlemleri, sınav bilgileri, merkezî olarak yapılacak sınavların (TEOG, DPY-B vb.) başvuru ve tercih işlemleri, belge işlemleri (takdir, teşekkür, onur vb.), haftalık ders programı girişleri, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları, duyurular ve birçok modül üzerinden bilgi girişleri T.C. Millî Eğitim Bakanlığı sunucularına girilmektedir.

E OKUL GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

E-OKUL İLE HANGİ SORGULAMALAR YAPILIR?

e-Okul ile birçok sorgulama işlemleri yapılabilir. Bunların arasında;

Devamsızlık sorgulama

Yazılı sonuçları

Sözlü sonuçları

Karne notları

Haftalık ders programları

E-OKUL ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR: E-Okul şifre almak işlemleri de bir kaç adımdan oluşmaktadır. Aşağıdaki adımları izleyerek e-okul şifresi edinebilir ve sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-okul veli bilgilendirme sistemine şu şekilde giriş yapabilirsiniz;

Başlangıç olarak,e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapınız.

Daha sonra karşınıza bir ekran gelecektir ve burada; ‘Öğrenci T.C Kimlik No’, ‘Öğrenci Okul No’ ve ‘Resimdeki Rakamlar’ şeklinde sıralanan bölümler bulunmaktadır.

Ardından, tüm bu alanları doldurduktan sonra en alt bölümde yer alan ‘Giriş’ seçeneğine tıkayınız.

SON DAKİKA HABERLERİ
Mazbata Online oyununun üçüncüsü çıktı! işte yeni eklenen o karakter
Mazbata Online oyununun üçüncüsü çıktı! işte yeni eklenen o karakter
Komünist başkan 'Dersim ismi' konusunda geri adım atmadı Bahçeli çok sert göstermişti
Komünist başkan 'Dersim ismi' konusunda geri adım atmadı Bahçeli çok sert göstermişti
Savcı Mehmet Selim Kiraz davasında rekor ceza talebi
Savcı Mehmet Selim Kiraz davasında rekor ceza talebi
Trabzonspor'da Epureanu harekatı
Trabzonspor'da Epureanu harekatı
Ekrem İmamoğlu neye sinirlendi? Süleyman Özışık açıkladı
Ekrem İmamoğlu neye sinirlendi? Süleyman Özışık açıkladı
TBMM'ye girmeyen çalışan 2 DHKP-C'li hakkında karar verildi
TBMM'ye girmeyen çalışan 2 DHKP-C'li hakkında karar verildi
ÖNCEKİ HABERLER
Rodos’tan Fethiye’ye ilk turist kafilesi geldi
Rodos’tan Fethiye’ye ilk turist kafilesi geldi
Memur maaşları Ramazan Bayramı öncesinde yatar mı?
Memur maaşları Ramazan Bayramı öncesinde yatar mı?
YKS ne zaman 2019 üniversite sınav giriş yerleri açıklandı mı?
YKS ne zaman 2019 üniversite sınav giriş yerleri açıklandı mı?
LGS örnek sorular LGS sayısal-sözel bölüm çözümlü sorular
LGS örnek sorular LGS sayısal-sözel bölüm çözümlü sorular
Microsoft Huawei’yi alışveriş listesinden çıkardı
Microsoft Huawei’yi alışveriş listesinden çıkardı
Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacakYSK tarih verdi
Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacakYSK tarih verdi
Hacamat noktaları nereler? Teşhisten Tedaviye Hacamat kitabında
Hacamat noktaları nereler? Teşhisten Tedaviye Hacamat kitabında
Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman 2019 iş takvimi
Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman 2019 iş takvimi
Yorumlar