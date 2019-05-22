Rodos’tan Fethiye’ye ilk turist kafilesi geldi

Yunanistan’ın Rodos Adası ile Muğla’nın Fethiye ilçesi arasında düzenlenen günübirlik feribot seferleriyle, Rodos’tan ilk turist kafilesi Fethiye’ye...

Yunanistan’ın Rodos Adası ile Muğla’nın Fethiye ilçesi arasında düzenlenen günübirlik feribot seferleriyle, Rodos’tan ilk turist kafilesi Fethiye’ye geldi.

Rodos’tan gelen ‘Sea Star Makri’ adlı deniz otobüsü ile 300 kişilik, sezonun ilk Yunan turist kafilesi, gümrüklü saha iskelesinden Fethiye’ye giriş yaptı.

Yaklaşık 110 dakika süren yolculuğun ardından Fethiye’ye gelen misafirler ilk olarak Amintas Kral mezarlarını gezdiler. Burada bol bol fotoğraf çektiren turistler, daha sonra eski Rum evlerinin bulunduğu ve 5 bin yıllık tarihe sahip Kayaköy’ü ziyaret etti. Rehber eşliğinde tarihi mekanları gezen turistler, Fethiye hakkında bilgi sahibi oldu.

Kayaköy’de yenilen öğle yemeğinin ardından Fethiye’nin otantik atmosferiyle ünlü Paspatur Çarşısında alış veriş yapan turistler, Fethiye’ye hayran kaldı. Tekrar Fethiye’ye gelmek istediklerini ifade eden turistler, bir günlük gezilerinin ardından Rodos’a dönüş yaptı.