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Üsküdar'da liseliler arasında çıkan kavgada 3 öğrenci bıçaklandı

Üsküdar'da liseliler arasında çıkan kavgada 3 öğrenci bıçaklandı

ÜSKÜDAR'da liseliler arasında parkta çıkan kavgada 3 öğrenci bıçaklanarak, yaralandı. 

İcadiye Mahallesi Şehit Sinan Gümüştaş Parkı'nda saat 15.30 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti. Aralarında husumet olduğu öğrenilen iki öğrenci grubu okul çıkışında parkta buluştu. Taraflar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Bıçakların kullanıldığı kavgada 3 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler parka gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kavgaya karışan ve parktan kaçan öğrencileri yakalamak için çalışma başlattı.

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