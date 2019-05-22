Göksel Gümüşdağ'dan flaş Emre Belözoğlu açıklaması Fenerbahçe'ye gidecek mi

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, katıldığı bir televizyon programında kulüp oyuncusu Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye dönmek istediğini açıkladı.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, TRT Spor’a açıklamalarda bulundu.

Gümüşdağ, “Emre Belözoğlu’nun 1 sene daha Fenerbahçe’de oynayıp, futbolu bırakma isteği var” açıklaması yaptı.

Haziran ayında sözleşmesi bitiyor

Haziran ayında Başakşehir kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe ile anlaştığı öğrenildi.

38 yaşındaki tecrübeli futbolcunu, Milli Takım'ın Fransa maçının ardından Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Emre Belözoğlu'nun 1 yıl Fenerbahçe'de oynadıktan sonra futbol hayatını noktalayıp sarı lacivertli kulüpte görev alması bekleniyor.

Bu flaş gelişmeyi Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da doğruladı.

Göksel Gümüşdağ TRTSpor'a "Emre Belözoğlu'nun 1 sene daha Fenerbahçe'de oynayıp futbolu bırakma isteği var" açıklamasında bulundu.

Göksel Gümüşdağ adı başka takımlarla anılan teknik direktör Abdullah Avcı ile ilgili olarak ise, "Abdullah Avcı takımımızın teknik direktörüdür. Hiçbir yere gitmeyecektir ama ayrılmak gibi bir isteği varsa cuma günü maçtan sonra konuşuruz" ifadelerini kullandı.