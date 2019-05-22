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Oruç tutanlara beslenme tavsiyesi Diyetisyen Cansu Temel anlattı

Oruç tutanlara beslenme tavsiyesi Diyetisyen Cansu Temel anlattı

Ramazan'da vücudumuz aç kaldığı için metabolizma hızımız bu durumdan doğrudan etkilenmektedir. Bu dönemde yetersiz su tüketimi de çok sık olmaktadır.

İftar ve sahur hakkında en çok merak edilenleri Diyetisyen Cansu Temel'e sorduk.

Ramazan'da metabolizmada ne gibi değişiklikler olur?

Ramazan'da vücudumuz aç kaldığı için metabolizma hızımız bu durumdan doğrudan etkilenmektedir. Bu dönemde yetersiz su tüketimi de çok sık olmaktadır.Gün içerisinde 2-2,5 lt su içerken Ramazan ayında 1 ve ya 1,5 litre su içebiliyoruz. Bu da metabolizma ve sindirim sisteminin çalışmasını doğrudan etkilemiş oluyor. Yetersiz besin alımı için öğüt saatlerimize dikkat etmemiz gerekiyor.

Ramazan'da nelere dikkat etmeliyiz? Sahur öğününü mutlaka yapmalıyız. Günlük almamız gereken kaloriyi sahur, iftar ve gece ara öğünü olarak üç öğüne bölmeliyiz. Sahur da genellikle kahvaltılık besinlerin tüketilmesini öneriyoruz. Hafif besinler ile sindirim sistemimizi koruyabiliriz.

Tok tutan ve susatmayan yiyecekler nelerdir? Kafein içeriği yüksek ve şekerli içecekler daha erken susuzluk hissi yaratacaktır. Çay, kahve ve asitli içecekler yerine süt, yoğurt ve kefir tercih edilebilir.

İftarda nasıl beslenmeliyiz? Uzun süre aç kaldıktan sonra birden besin tüketimine başlayınca hazımsızlık şikayetleri de beraberinde yaşanabiliyor. Orucumuzu açtıktan sonra öncelikle çorba içilmesini öneriyoruz. 5-10 dakika sonrasında ise ana yemeğe geçilmelidir. Yani çorba içtikten bir müddet sonra yemeğe ara verilmelidir.

cevaplaTV.com

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