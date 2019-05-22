YSK'nın İstanbul seçimlerine iptal kararına ünlülerden tepki yağıyor Fatih Portakal'ın tweetini bakın

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin 4'e karşı 7 üyenin oy çokluğuyla aldığı kararın gerekçesi açıklandı. YSK'nın seçim iptaline ilişkin gerekçeli kararı 250 sayfadan oluşuyor. Gerekçede sayım döküm cetvellerindeki iddialara da yer verilirken 754 sandık başkanının kamu görevlisi olmadığı bildirildi. KHK'lı 6 kişinin de sandık kurulu başkanı olarak atandığı gerekçeli kararda yer aldı.

İşte YSK'nın kararına tepki veren ünlüler