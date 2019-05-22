YSK'nın İstanbul seçimlerine iptal kararına ünlülerden tepki yağıyor Fatih Portakal'ın tweetini bakın
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'da seçimin yenilenmesi kararının gerekçesi açıklandı. YSK'nın seçim iptaline ilişkin gerekçeli kararı 250 sayfadan oluşuyor. Gerekçede sayım döküm cetvellerindeki iddialara da yer verilirken 754 sandık başkanının kamu görevlisi olmadığı, KHK'lı 6 kişinin de sandık kurulu başkanı olarak atandığı bildirdi. Bu açıklamanın ardından birçok kişi gibi ünlülerden tepki yağmaya başladı
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin 4'e karşı 7 üyenin oy çokluğuyla aldığı kararın gerekçesi açıklandı. YSK'nın seçim iptaline ilişkin gerekçeli kararı 250 sayfadan oluşuyor. Gerekçede sayım döküm cetvellerindeki iddialara da yer verilirken 754 sandık başkanının kamu görevlisi olmadığı bildirildi. KHK'lı 6 kişinin de sandık kurulu başkanı olarak atandığı gerekçeli kararda yer aldı.
İşte YSK'nın kararına tepki veren ünlüler
Erdal Aksünger: AKP “23 bin usulsüz oy kullanıldı “ YSK Başkanı Sadi Güven: “706 usulsüz oy kullanıldı” #yskdarbesi
Fatih Portakal: #Ysk açıkladı şimdi.. Ankara’dan cablı... #heyecanlabekliyorum
Taha Akyol: YSK’nın gerekçeli kararı açıklandı. İstanbul seçimlerinde bir tek oy için dahi hırsızlık yapılmadığını 4 Yargıç tescil etti. Tek oy çalınmamış. İptal kararının kanıtsız spekülatif retoriğine dayandığı netleşti.