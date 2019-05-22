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Giresun'da gri kategoride yer alan terörist yakalandı

Anadolu Ajansı
Giresun'da gri kategoride yer alan terörist yakalandı

GİRESUN’un Güce ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando timlerinin yürüttüğü eş zamanlı operasyonlarda, İçişleri Bakanlığının 'Terörden Arananlar Listesi'nde 'gri kategori'de yer alan 'Aras Faraşin' kod adlı PKK'lı terörist Aras Aslan yakalandı.

GİRESUN'un Güce ilçesinde İçişleri Bakanlığının 'Terörden Arananlar Listesi'nde 'gri kategori'de yer alan PKK'lı terörist yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca, ilçe kırsalında arama tarama faaliyeti sırasında, bölücü terör örgütü üyesiyle karşılaşıldı.

Güvenlik güçlerince yakalanan örgüt üyesinin yapılan ilk sorgusunda 'Aras Faraşin' kod adlı Aras Aslan olduğu ve İçişleri Bakanlığının 'Terörden Arananlar Listesi'nde 'gri kategori'de yer aldığı belirlendi.

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