YSK Başkanı Güven iptal kararına böyle karşı çıkmış

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerine ilişkin iptal kararıyla ilgili gerekçe kararda itiraz eden üyelerin gerekçeleri de belli oldu. YSK Başkanı Sadi Güven, sandık kurullarındaki usulsüzlüğün tek başına iptal gerekçesi olamayacağını belirtirken bir diğer üye Cengiz Topaktaş ise muhalefet şerhinde hatanın seçmene yüklenemeyeceğini belirtti.

YSK İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin iptal kararının gerekçesini açıkladı.

Kararda 13 bin 729 oy farkının olduğu dikkate alındığında, 754 sandık kurulu ve sandık kurulu başkanlarının yasaya aykırı bir şekilde memur olmayan kişilerden seçilmesi 'bu kurulların iş ve işlemlerine itibar edilemeyecek olması' seçimin sonucuna 'müessir gelişme' olarak yorumlandı.

Kararda, oy kullanma hakkı olmamasına karşın oy kullandığı tespit edilen kişi sayısı 706 olarak kaydedildi.

Karar, 108 sandıkta sayım döküm cetvellerinin imzasız ya da mühürsüz olması nedeniyle de seçim sonucunun güvenilirliğinin ciddi biçimde zedelendiğini belirtiyor.

"Seçimin iptaliyle yenilenmesine ilişkin karara katılmıyorum"

Karara muhalif olan YSK Başkanı Sadi Güven ise, sandık kurullarının usulsüz oluşmasının tam kanunsuzluk hali oluşturmadığını, sandık kurullarına ilişkin işlemlerin kesinleşmesinden sonra yapılacak itirazların seçimlerin iptali için tek başına bir itiraz sebebi olamayacağını muhalefet şerhinde kayda geçirdi.

"AK Partili üyeler görev yaptı"

Güven, ayrıca kamu çalışanı olmadığı halde sandık başkanı olarak görev yapan 754 kişinin görev yaptığı sandıkların 750'sinde, bazılarında ikişer olmak üzere Adalet ve Kalkınma Partili üyenin görev yaptığı hatırlattı.

Güven, 'Usulsüz atanmış sandık kurulu başkanının 31 Mart 2019 günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin maddi hatalar giderilip, geçersiz oyların tamamının yeniden sayılması karşısında tek başına seçimin neticesine tesir ettiğine ilişkin seçimin iptalini gerektirir tespit olmadığından (kuruldaki) çoğunluğun seçimin iptaliyle yenilenmesine ilişkin kararına katılmıyorum'' dedi.

"Hata varsa seçmene yüklenemez"

YSK üyesi Cengiz Topaktaş da muhalefet şerhinde, "Seçmenlerin sandık kurulunun oluşumuna itiraz etmeleri ve sandık kurulunun nasıl oluşturulduğunu bilmeleri mümkün değildir." dedi ve "Bir hata varsa bunun sorumluluğu seçmenlere yüklenemez." görüşünü dile getirdi.