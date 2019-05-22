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Erdoğan: Meseleyi ideolojik zemine çekmek yarar sağlamaz

Erdoğan: Meseleyi ideolojik zemine çekmek yarar sağlamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eğitim çalışanlarıyla iftar programında buluştu. Erdoğan, 'Büyük hamleler için elverişli zemine sahibiz. Özellikle (eğitim) müfredata dair kapsamlı ve iyi hazırlanmış projeleri devreye alabiliriz.' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eğitim gibi 82 milyonu ilgilendiren bir konuda meseleyi ideolojik zemine çekmenin, yapıcı davranmak yerine yıkıcı olmanın kimseye yarar sağlamayacağının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda eğitim çalışanları için düzenlenen iftar programında konuştu. 

Eğitimde reform iradesini kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Erdoğan, "Hükümet olarak sürekli kendimizi tartıyor, muhasebemizi yapıyor, tespit ettiğimiz sıkıntıları gidermeye çalışıyoruz. Bunun adı, birilerinin iddia ettiği gibi eğitimi yap-boz tahtasına dönüştürmek değildir, reform iradesini kararlılıkla sürdürmektir." ifadelerini kullandı. Erdoğan, şöyle devam etti:

"Eğitim gibi 82 milyonu ilgilendiren bir konuda meseleyi ideolojik zemine çekmek, yapıcı davranmak yerine yıkıcı olmak kimseye yarar sağlamaz."

"Büyük hamleler için elverişli zemine sahibiz"
Eğitimde büyük hamleler için elverişli zemine sahip olunduğunu söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti: "Özellikle (eğitim) müfredata dair kapsamlı ve iyi hazırlanmış projeleri devreye alabiliriz."

"Eğitimin farklı yönlere çekilmesine izin vermeyeceğiz"
Eğitimin farklı yönlere çekilmesine izin vermeyeceklerini belirten Erdoğan, şunları aktardı:

"Eğitimi siyasi hesaplaşma aracı haline dönüştürmek, açık söylüyorum en büyük zararı eğitimcilerimize ve evlatlarımıza verecektir. Eğitimin reformunun sayısı az ama sesi çok çıkan çevrelerce sabote edilmesine, farklı yönlere çekilmesine izin vermeyeceğiz."

Yalan yanlış bilgilerle milletin aklını bulandırmaya hiç kimsenin hakkı olmadığının altını çizen Erdoğan, "Ülkemizde ileriye doğru atılan her adımı baltalamaya çalışan ideolojik saplantılarının esiri bir yıkım ekibi bulunuyor." dedi.

Erdoğan, liselerde yeni eğitim modeline ilişkin de "Bu paket öğrencilerimizin kişisel kabiliyetlerinin geliştirilmesinden, öğretmenlerimizin verimli ders işlemesine kadar pek çok önemli değişikliği içeriyor." diye konuştu.

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