Fenerbahçe düğmeye bastı 7 transfer yolda...

13 futbolcunun sözleşmesinin sona erdiği Fenerbahçe'de transferde hızlı adımların atılması planlanıyor. Teknik Direktör Ersun Yanal ile birlikte transfer planını hayata geçirmeye hazırlanan yönetimin kadroya 7 yeni oyuncu ile takviye yapmayı uygun gördükleri öğrenildi.

Fenerbahçe'de 3 hafta üst üste gelen galibiyetler sonrası hedef ligin finalinde de bu seriyi sürdürmek. Sarı Lacivertli takım Antalyaspor maçını da kazanarak ligi 6. olarak noktalamanın hesaplarını yapıyor.

Sarı Lacivertli takımda pazar günkü maç öncesinde kaleci Harun Tekin ve Tolgay Arslan sarı kart cezalısı durumunda. Harun'un yerine PFDK'dan aldığı ceza sona erecek olan Volkan Demirel'in forma giymesi bekleniyor.

Sezon sonu Fenerbahçe ile kontratı sona erecek olan Volkan Demirel'in sarı lacivertli formayla son maçı da olabilir.

Mehmet Topal düz koşulara başladı

Geçtiğimiz hafta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Mehmet Topal düz koşulara başlarken, pazar günkü maça kadar tam olarak hazır hala gelebileceği bildirildi.

Sarı Lacivertlilerde adale zarında 1. derece yırtık tespit edilen Fransız yıldız Mathieu Valbuena'nın ise Antalyaspor karşısında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Dış transferde hızlı adımlar

Fenerbahçe'de ligin bitiminin ardından iç transfer görüşmeleri de başlayacak. 13 futbolcunun sözleşmesinin sona erdiği sarı lacivertli kulüpte dış transferde hızlı adımların atılması planlanıyor.

Teknik Direktör Ersun Yanal ile birlikte transfer planını hayata geçirmeye hazırlanan yönetimin kadroya 7 yeni oyuncu ile takviye yapmayı uygun gördükleri öğrenildi.