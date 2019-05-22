Galatasaray Babel için geri sayımda

Kadrosuna takviye yaparak hem yeni sezona hem de geleceğe yatırım yapmak isteyen Galatasaray'da Nijeryalı genç stoper Ozornwafor'un ardından Ryan Babel ile büyük oranda anlaşıldığı ve bu transferin de kısa süre içerisinde biteceği iddia ediliyor.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup ederek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da moraller yerinde.

Sarı kırmızılılar, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda çıktığı 36 lig maçını da kaybetmeyerek bu alanda evindeki en uzun yenilmezlik serisine ulaşma başarısı gösterirken teknik direktör Fatih Terim de Galatasaray'ın başında 8. şampiyonluk zaferini elde etti.

Terim tek tek tebrik etti

19 haftadır mağlubiyet yüzü görmeyen ve bu süreçte 13 galibiyet 6 beraberlik alan Galatasaray, bu kaşılaşmalarda rakip filelere 46 gol gönderirken kalesinde yalnızca 16 gol gördü.

Puanını 69'a yükselten sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in Medipol Başakşehir galibiyetinin ardından oyuncularını tek tek tebrik ettiği öğrenildi.

Ligin son maçında Demir Grup Sivasspor ile cuma günü deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'ın hedefi sahadan 3 puan ile ayrılarak sezonu galibiyet ile noktalamak.

Babel için geri sayım

Kadrosuna takviye yaparak hem yeni sezona hem de geleceğe yatırım yapmak isteyen sarı kırmızılı ekipte transfer harekatı da sürüyor.

Nijeryalı genç stoper Ozornwafor'u kadrosuna katan sarı kırmızılı ekibin Ryan Babel ile büyük oranda anlaştığı ve bu transferi de kısa süre içerisinde bitireceği iddia ediliyor.