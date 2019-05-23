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FIFA'dan flaş Dünya Kupası kararı

FIFA'dan flaş Dünya Kupası kararı

FIFA, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nı 48 takımla oynatma fikrinden vazgeçti. 2022 Dünya Kupası 32 takımla oynanacak.

FIFA, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nı 48 takımla oynatma fikrinden vazgeçti. 2022 Dünya Kupası 32 takımla oynanacak.

FIFA'dan yapılan açıklamada, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın komşu ülkelerin de dahil edilmesiyle ilk kez 48 takımla organize edilmesi planının ayrıntılı ve etraflı çalışmaların ardından şimdilik rafa kaldırıldığı kaydedildi.

2022 Dünya Kupası'nın başta planlandığı gibi 32 takımla düzenleneceği ve 5 Haziran'daki FIFA Kongresi'nde farklı bir öneri getirilmeyeceği aktarıldı.

2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'da düzenlenecek.

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