Enes Batur evlendi mi karısı Tulu Bacı kimdir yaşı kaç?

Sosyal medya fenomeni olan Enes Batur evlendi mi, karısı Tulu Bacı kimdir, kaç yaşında soruları merak konusu oldu. Günler öncesinden evleneceğini duyuran Enes Batur nikah masasından bir görüntü paylaştı evet dedi. Peki 21 yaşındaki Enes Batur'un evlendim dediği Kıbrıslı Tulu Bacı kimdir, gerçekten Enes Batur ile evlendi mi?

Enes Batur evlendi mi sorusu sosyal medyanın dilinde. Ünlü fenomen Enes Batur günler öncesinden evleneceğini duyurmuş, nikah davetiyelerini bastırmış ve yakın çevresine dağıtmıştı. Herkes yaşananları Enes Batur'un evlilik oyunu sanarken 21 yaşındaki Batur nikah masasında 'evet' dediği videoyu paylaştı. Peki Enes Batur gerçekten evlendi mi? Evleneceğim dediği sevgilisi Tulu Bacı kim, kaç yaşında? 21 Yaşındaki Enes Batur'un evlendiği dediği eşi Tulu Bacı Kıbrıslı ve 20 yaşında. Sarışın olan ve güzelliği ile dikkat çeken Tulu Bacı, İstanbul Üniversitesi Konservatuar bölümünde öğrenimini sürdürmektedir.

Youtube fenomeni Enes Batur, Tulu Bacı ile davetiyesini yayımlamasının ardından araştırılan isim oldu. Peki, Enes Batur'un sevgilisi Tulu Bacı kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

TULU BACI KİMDİR: Sosyal medya fenomeni Enes Batur'un sevgilisi Tulu Baci, 8 Nisan 1999 Kıbrıs doğumludur. Annesinin adı Denisa babasının adı ise Cem Bacı'dır. İstanbul Üniversitesi Konservatuar bölümünde öğrenimini sürdürmektedir.

ENES BATUR KİMDİR: Antalyalı olan Enes Batur, 9 Nisan 1998 tarihinde dünyaya geldi. Soyadı Sungurtekin olan Enes Batur, Youtube’da bilgisayar ve konsol oyunları hakkındaki inceleme videoları ile üne kavuştu.

Başrollerini Ceyda Düvenci ve Bekir Aksoy ile paylaştığı ilk filmi Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?, 19 Ocak 2018'de vizyona girdi. Filminde kendi gibi Youtuber olan sevgilisi Başak Karahan da yer aldı ancak ikili 2018’in yaz aylarında ayrılık kararı aldı.

Enes Batur, Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde eğitimini sürdürüyor.

Yaşamını Antalya’da sürdüren Enes Batur, “İstanbul’a taşınacak mısın?” sorusuna şu yanıtı vermişti: Sanmıyorum. İnternete girdiğin zaman her yer büyük şehir gibi… Artık şehirde olman gerekmiyor.