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Türkiye İran'dan petrol alımını durdurdu mu?

Türkiye İran'dan petrol alımını durdurdu mu?

Reuters haber ajansına konuşan bir Türk yetkili, İran'dan petrol alımının Mayıs ayından itibaren durdurulduğunu söyledi.

ABD, İran'a uyguladığı yaptırımlar kapsamında, Türkiye dahil 8 ülkeye tanıdığı muafiyetlere son vermişti.

Ajansa konuşan yetkili, "İran'dan artık petrol almıyoruz. Muafiyet tanınan sekiz ülkeden biriydik ve artık yaptırımlara uymaya hazırız" dedi.

Türkiye'nin en büyük petrol rafinerisi olan Türpraş, Washington'a muafiyet süresinin uzatılması konusunda girişimde bulunmuştu.

Aynı yetkili, ABD'nin İran politikasına katılmadıklarını ancak "Stratejik ortajımız olarak ABD'nin kararına saygu duymak zorundayız" dedi.

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