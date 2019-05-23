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Binali Yıldırım, çok konuşulan iftar yemeğiyle ilgili sessizliğini bozdu!

Binali Yıldırım, çok konuşulan iftar yemeğiyle ilgili sessizliğini bozdu!

İftar yemeğine bir aileye misafir olan AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım, yemek masası olmasına rağmen yerde yemek yenmesine ilişkin "O masaya 4 kişiden fazla oturamıyor" ifadelerini kullandı.

Fotoğrafa dair açıklama yapan Yıldırım, "Yer sofrasının yarısını görüyorsunuz. O masaya 4 kişiden fazla oturamıyor" diye konuştu.

Yıldırım, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Ya kaldırın bunu, ben yerde yemem yemek dememi mi bekliyordular"

Yer sofrasının yarısını görüyorsunuz. O masaya 4 kişiden fazla oturamıyor. Gaziantep'ten gelmişler. Salon dediğiniz yer iki kanape var, arada da bu boşluk var. Biz gittik, iftara iki dakika var. İçeri girdik bu yer sofrasını bu halde bulduk, oturduk. Benim şimdi onlara 'ya kaldırın bunu, ben yerde yemem yemek' dememi mi bekliyordular.

"Kurgu falan değil"

Ben köye gittiğimde yer sofrasında yerdim, bu ayıp bir şey mi? O insanlar bizi evine davet etmiş. Ben iftara 2 dakika kalarak gitmişim, o sofrayı hazır bulmuşum. Adresi aldık ona göre gittik. Geleceğimiz biliniyor, hazırlıkları kendisi yapmış. Bizde bir tarif var, misafir ev sahibinin kuzusudur. Yerde ikram ederse yerde, masada ikram ederse masada yersin. Kurgu falan değil. Bu kocaman yalandır, bu insanlara hakarettir. Bunları hor görmek, aşağılamaktır. Ben bunu yapanları kınıyorum.

Ne olmuştu?

Binali Yıldırım ve İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın misafir olduğu Çakır ailesiyle masa ve sandalye varken yer sofrasında iftar yapması tepki çekmişti. Şenocak, fotoğrafı "İftarımızı Avcılar'da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Binali Yıldırım'la Çakır ailesinin gönül sofrasında yaptık. Güleryüzlü ve samimi ev sahipliği için kendilerine teşekkür ederim" notuyla paylaşmıştı. Binali Yıldırım ve İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın misafir olduğu Çakır ailesiyle masa ve sandalye varken yer sofrasında iftar yapması tepki çekmişti. Şenocak, fotoğrafı "İftarımızı Avcılar'da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Binali Yıldırım'la Çakır ailesinin gönül sofrasında yaptık. Güleryüzlü ve samimi ev sahipliği için kendilerine teşekkür ederim" notuyla paylaşmıştı.

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