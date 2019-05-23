Emre Belözoğlu Fenerbahçe'yle anlaştı! Ali Koç'la ne konuştuğu ortaya çıktı

Yıllar sonra Fenerbahçe’ye tekrar dönen Emre Belözoğlu’nun Ali Koç'la yaptığı görüşme ve transferin perde arkası ortaya çıktı.

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve tüm camiayı hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına şimdiden start verirken Emre Belözoğlu, yeniden yuvaya dönüyor.

Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal, takımda ağabey rolünü üstlenecek ve saha içinde eli ayağı olacak Emre Belözoğlu’nun mutlaka takıma dahil olmasını istedi.

Yanal'dan Emre'ye: Sana ihtiyacım var

Sözcü'de yer alan habere göre; Emre Belözoğlu'nu telefonla arayan Ersun Yanal, 38 yaşındaki futbolcuya, “Emre, Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var. Bu sezon nasıl geçtiğini gördün. Seneye şampiyonluk yolunda senin takıma yapacağı liderliğe ve futboluna ihtiyacım var. Hem gel saha içinde takımın lider ol hem de saha dışında benim en önemli yardımcım” dedi.

''Hiç düşünmeden gelirim hocam''

Emre Belözoğlu da son şampiyonluğunu yaşadığı hocasına, “Fenerbahçe bana ne zaman ihtiyaç duyarsa hiç düşünmeden gelirim hocam. Madem öyle diyorsunuz, teklifinizi kabul ediyorum” cevabını verdi.

“Emre gel bu sezon şampiyonluk yolunda sahada takıma yardımcı ol''

Emre'yle olan görüşmesini derhal Semih Özsoy'a ileten Ersun Yanal, transfer için düğmeye basılmasını rica etti. Bunun üzerine Ali Koç, Emre ile temasa geçti. Ali Koç, Emre Belözoğlu’na “Emre gel bu sezon şampiyonluk yolunda sahada takıma yardımcı ol… 1 sene futbol oynadıktan sonra da teknik veya idari heyette birlikte belirleyeceğimiz pozisyona geç” dediği öğrenildi.



1 yıllık ön protokol imzalandı

Emre'nin başkan Ali Koç'a teklifi seve seve kabul edeceğini belirtmesiyle taraflar arasında 1 yıllık ön protokol imzalandı.