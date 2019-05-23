Galatasaray 4 ismin transferini bitirdi işte el sıkışılan futbolcular

Şener'le anlaşmaya varıldı: Galatasaray, sağ kanat için Fenerbahçe’yle sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı ile bu sezon Sivas’ta kiralık forma giyen ve Barcelona’yla sözleşmesi sona erecek olan Douglas’la ön sözleşme imzaladı.